In der am vorletzten Wochenende eröffneten Ausstellung beschäftigen sich beide Künstler mit der Natur und ihren Strukturen. Park setzte seine Eindrücke in abstrakte Plastiken aus gebranntem Ton um. Besonders auffällig sind dabei die Löcher in den innen hohlen Werken. "Ich interessiere mich sehr für die Formen und Poren der Natur", erklärt Park. Zu sehen waren etwa 1,50 Meter hohe Statuen, zu denen Kakteen den Künstler inspiriert haben. Ringsum sind kleinere Plastiken angeordnet, die an Steine und Schneckenhäuser erinnern.

Deutlich kräftiger ist die Natur in den Bildern von Tae-Ho Han zu erkennen. Mit Acryl, Aquarell- und Ölfarbe malte Han seine Erinnerungen an seine Naturerlebnisse. Meist bilden Wälder und Landschaften den Rahmen, kombiniert mit leuchtend bunten Fantasiegebilden. "Ich habe früher viel mit Linien gemalt", erzählt Han und erklärt so, wie es zu den neuen Werken gekommen ist. "Ich verbinde die normale Natur mit meiner eigenen Welt." Inspiration dafür finde er in seinem Alltag. Oft sind auch Tiere auf den Bildern zu sehen.

In den nächsten Wochen fliegen die beiden Künstler zurück nach Seoul, wo sie leben und arbeiten. Nach Deutschland kommen beide aber später einmal gerne zurück.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kultur-vor-ort.com.