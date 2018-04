Plätze für Kinder und Jugendliche in Ferien und an Wochenenden

Lebenshilfe bietet Reisen an

Matthias Holthaus

Westend. Lebenshilfe Tours, das Reisebüro der Lebenshilfe, Waller Heerstraße 55, bietet für Kinder und Jugendliche Reisen in den Ferien und an den Wochenenden an. Freie Reiseplätze gibt es noch für die Kinderreisen zur Lazy Horse Ranch, in den Freizeitpark Thüle, auf den Bauernhof und an die Ostsee.