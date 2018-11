Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben das Thema in der Bürgerschaft ins Gespräch gebracht. Eine Verbesserung von Sicherheit und Attraktivität könne mit überschaubarem finanziellen Aufwand bereits durch ausreichende Beleuchtung, bessere Gestaltung der Verkehrswege und künstlerische Maßnahmen erreicht werden, heißt es in dem gemeinsamen Antrag der Koalitionspartner. Sie fordern die Stadtbürgerschaft auf, sich den Findorfftunnel direkt im Anschluss an die Umbaumaßnahmen der Discomeile vorzunehmen.

Die wichtige Wegeverbindung zwischen Innenstadt und Findorff und das „Entree“ für Besucher der Bürgerweide werde von vielen Nutzern als Hindernis und Angstraum betrachtet, heißt es zur Begründung. Als kurzfristige Maßnahmen fordern die Koalitionsfraktionen den Senat auf, Wände und Deckenkonstruktion gründlich reinigen und mit einem neuen Anstrich versehen zu lassen. Außerdem sei für eine erneuerte, helle Beleuchtung des gesamten Bereiches zu sorgen. Und schließlich seien Möglichkeiten einer künstlerischen Gestaltung und eines passenden Lichtkonzepts zu prüfen.

An eine aufwendige Komplettsanierung sei angesichts der Haushaltslage und der Besitzverhältnisse aktuell nicht zu denken, heißt es in dem Antrag weiter: Wände und Decken des Findorfftunnels sind Eigentum der Deutschen Bahn (DB). In einem zweiten Schritt solle gemeinsam mit DB-Vertretern und den Beiräten Mitte und Findorff ein Konzept für die Aufwertung des Findorfftunnels erarbeitet werden. Darin sollen auch die Ergebnisse eines Workshops vom Februar 2015 einfließen, die unter anderem auch die Neugestaltung der Tunneleingangsbereiche und der davor liegenden Freiflächen vorsehen.

Die Findorffer Grünen begrüßten die Bürgerschaftsinitative und hofften „auf eine zügige Planung und Umsetzung der Maßnahmen“, teilte Beiratsmitglied Ulf Jacob mit. Er wies darauf hin, dass sowohl Innenstadtkonzept als auch Verkehrsentwicklungsplan erheblichen Verbesserungsbedarf festgestellt hatten. Die Aufwertung des Findorfftunnels sei ein „Schlüsselprojekt“ im Stadtteil, und sie sei im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Plantage und der Sanierung der Findorffstraße „dringend geboten“.

Der Wortlaut des Antrags vom 8. Februar ist auf den Internetseiten www.bremische-buergerschaft.de zu finden (Suche: Dokumente/Laufende Initiativen).