„Liebe, Last und Fracht II“ – die neueste Produktion des HafenRevueTheaters, Cuxhavener Straße 7, feiert im März Premiere. Schon jetzt kann man sich unter dem Stichwort „Liebe, Last und Fracht II“ unter www.youtube.de den neuen Song „Sehnsucht nach dem Hafen“ anhören. Das Stück beantwortet fundamentale Fragen: Kann Theodor an Land glücklich werden und seine Liebe im Alltag bestehen? Oder ist sein Ehehafen doch nur das Trockendock? Die Fortsetzung der Revue begibt sich in die goldenen Zeiten des musikalischen Wirtschaftswunders. Weitere Infos: www.hafenrevuetheater.de.