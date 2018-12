"Der Zirkus kommt" immer donnerstags – am 7., 14., 21. und 28. Februar – von 16 bis 17.30 Uhr in die Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker, Plantage 13. Mit Kontrabass, Horn und Klarinette begeben sich die Mädchen und Jungen musikalisch mitten in die Zirkusarena. Musikpädagogin Johanna Schatke lässt die stimmungsvolle Zirkusatmosphäre durch heitere Geschichten lebendig werden, während die Kinder sie mit den Klängen der verschiedenen Orchesterinstrumente, mit Gesang und Spiel begleiten.

Freitags, und am 8., 15. und 22. Februar, dreht sich von 16 bis 17.30 Uhr alles um Prinzessinnen und Prinzen, wenn Musikpädagogin Bettina Schmidt gemeinsam mit den Kindern "Dornröschen" aus dem Schlaf weckt. Gegen Bratsche, Fagott und Posaune kann selbst der Zauberspruch einer neidischen Hexe nicht Stand halten. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder vier Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine Online-Anmeldung unter www.musikwerkstatt-bremen.de erforderlich.