Teilnehmer des „Ateliers am Freitag“ stellen im Kulturhaus Brodelpott aus

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Malen für sich

Christiane Tietjen

Seit zwei Jahren nutzt die Initiative zur Sozialen Rehabilitation Räume im Brodelpott, um in entspannter Atmosphäre kreativ zu arbeiten. In der Ausstellung "Ein-Mal-Ich" werden Werke gezeigt, die im "Atelier am Freitag" entstanden sind. Der Titel der Schau bedeutet hier, sich für eigene Gedanken und Gefühle Zeit und Raum zu nehmen und sie auszudrücken.