Das alte Pumpwerk in Oslebshausen von innen. Es soll künftig der Unterbringung junger unbegleiteter Flüchtlinge dienen. (Roland Scheitz)

Oslebshausen. Seit rund acht Jahren schon liegt das alte Pumpwerk in Oslebshausen im tiefen Dornröschenschlaf. Lange Zeit war unklar, was mit der zusehends verfallenden Immobilie und dem verwunschenen Grundstück drumherum passieren würde. Jetzt aber gibt es Pläne, die auf der letzten Bauauschuss-Sitzung des Gröpelinger Stadtteilbeirats vor der Sommerpause vorgestellt wurden: Nachdem das hübsche Backsteingebäude zwischenzeitlich fast abgerissen worden wäre, um für den Bau von Reihenhäusern Platz zu machen, wird es nun tatsächlich wieder wach geküsst.

Die Freude bei Dieter Steinfeld über diese Entwicklung ist groß: Der Gröpelinger Ortspolitiker hatte seit Jahren immer wieder für den Erhalt des roten Backsteinbaus geworben, unterschiedliche Ideen zu dessen Umnutzung entwickelt und das Gespräch mit Investoren gesucht.

Das alte Pumpwerk von außen: Seit nunmehr acht Jahren verfällt die Immobilie zusehens. Jetzt wird sie umgebaut. (Roland Scheitz)

Kürzlich war nun eine kleine Delegation aus der Gröpelinger Ortspolitik auf dem Grundstück am Randweg zu Besuch, um sich ein Bild von der aktuellen Situation vor Ort zu machen. „Das Gebäude ist von außen wunderschön“, schwärmte anschließend auch Ortsamtsleiterin Ulrike Pala, „und mit ein bisschen Fantasie kann man sich da einiges vorstellen.“

So sehen es auch Heidemarie Rose, Leiterin der Landesjugendbehörde, sowie Architekt und Investor Uwe Bohn. Die beiden sind seit längerem dabei, Pläne für das Industriegebäude in Oslebshausen zu schmieden.

Das verwilderte Grundstück wird seit längerem von einem Imker genutzt. (Roland Scheitz)

Es ist nicht ihr erstes gemeinsames Projekt – erst kürzlich ist eine ehemalige Arztpraxis an der Lindenhofstraße nach Bohns Plänen „in sehr beispielhafter Art und Weise“ umgebaut worden, wie Rose nun gegenüber dem Fachausschuss betonte: Seit fast drei Wochen leben in dem Haus unbegleitete junge Flüchtlinge in einer Wohngruppe der Hans-Wendt-Stiftung.

Auch im ehemaligen Pumpwerk soll eine von der Hans-Wendt-Stiftung betreute Unterkunft für junge unbegleitete Flüchtlinge geschaffen werden. Denn glücklicherweise könne die Stadt mittlerweile schrittweise größere Einrichtungen auflösen – im Juni zum Beispiel konnten drei als Unterkünfte genutzte Turnhallen wieder freigegeben werden – und stattdessen kleinere Einrichtungen schaffen. „Dort kann man mit Jugendlichen gut an einer Perspektive arbeiten“, weiß Heidemarie Rose aufgrund von Erfahrungen in anderen Einrichtungen.

Bevor das Pumpwerk entsprechend ausgebaut werden kann, ist momentan Uwe Bohns Team dabei, das Gebäude sowie insbesondere auch die Dachstuhl-Stahlkonstruktion genauestens zu untersuchen. „Es gibt leider zur Statik keine Unterlagen mehr“, erklärt Bohn dies, „deshalb legen wir die tragenden Konstruktionen frei und prüfen sie. Das Ganze wird vom Statiker nachgewiesen, sodass wir anschließend eine Grundlage haben.“ Im Gebäudeinneren sollen links und rechts vom Mittelbereich zwei Wohngruppen mit Gemeinschaftsküchen und -bädern für 22 Jungen eingerichtet werden. Der zentrale Bereich könnte dabei für gemeinschaftliche Aktionen oder Veranstaltungen genutzt werden. „Jeder Jugendliche hat dort ein eigenes Zimmer, manche können auch geteilt werden“, sagt Heidemarie Rose, „so kann jeder für sich sein und gleichzeitig in einer Gemeinschaft.“

Unter anderem will Uwe Bohn in dem zwölf Meter hohen Gebäude eine zusätzliche Ebene einziehen; die Fassade des alten Pumpwerk-Maschinenhauses soll dabei jedoch nahezu unverändert erhalten bleiben. Schon im kommenden Frühjahr soll das Gebäude bezugsfertig sein. „Wir gehen hier einen Mietvertrag für 15 Jahre ein – mit der festen Überzeugung, dass wir auch eine andere Verwendung finden“, sagt Heidemarie Rose. So sei in dem Fall, dass die Betreuung von Flüchtlingen abnehme, zum Beispiel auch eine Mischnutzung mit deutschen Jugendlichen oder Studenten vorstellbar.

Das Baugenehmigungsverfahren soll in diesem Monat beginnen – die Ortspolitiker, deren offizielle Stellungnahme ein Bestandteil des Verfahrens sein wird, zeigten sich schon jetzt von dem Vorhaben äußerst angetan. Und sie gaben Uwe Bohn und Heidemarie Rose auch gleich Vorschläge für weitere Nutzungsmöglichkeiten mit auf den Weg, denn auf Teilen des alten Pumpwerk-Grundstücks dürfte auch noch neu gebaut werden.

„Wir haben im Stadtteil einen riesigen Bedarf an Kitaplätzen – da würden Sie bei uns sicher offene Türen einrennen“, griff etwa Hannes Grosch (SPD) einen früheren Vorschlag von Dieter Steinfeld auf und Groschs Fraktionskollegin Barbara Wulff unterstrich, das Gelände sei auch in punkto Wohnungsbau für ältere Menschen interessant. Christina Vogelsang (Grüne) wiederum warb für den Imker, der das verwilderte Grundstück schon seit längerem nutzt: „Es wäre toll, wenn er dort bleiben könnte.“ Vielleicht könne er ja sogar den zukünftigen Bewohnern des Pumpwerks das Imkerhandwerk nahebringen.