Elf Institutionen - vom Sportverein über den Gesundheitstreffpunkt bis hin zu Freizi und Spielplatzinitiativen - haben sich zusammengetan und ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Dank der Angebote des Arbeitskreises Kinder und Jugendliche im Bremer Westen dürfte kaum Langeweile aufkommen.

Das Pferdecamp mit Unterbringung auf dem Hof und ganz nah bei den Tieren findet am 19. und 20. Juli statt. Ferien ohne Koffer heißt das Motto vom 25. Juli bis 12. August, wenn täglich ganz verschiedene Spiel-,Spaß- und Sportmöglichkeiten bestehen. Vom 27. bis 29. Juli wird ein Kurzfilm gedreht, im August können Kinder mit dem Mobilen Atelier von Kultur vor Ort die grauen Schaltkästen bunt bemalen.

Neben den mehrtägigen Angeboten gibt es auch Einzelveranstaltungen: Vom Tagesausflug in den Serengetipark bis zur Paddeltour, vom Ausflug in den Bürgerpark bis zum Kinderangeln reicht die Palette. Tura macht zudem Sportangebote in Fußball, Tischtennis, Volleyball, Badminton, Karate und Kanusport.

Das Programm-Faltblatt liegt in verschiedenen Stadtteileinrichtungen aus oder kann im Gesundheitstreffpunkt West, Lindenhofstraße 53, abgeholt werden. Auf der Seite www.gtp-west.de/Veranstaltungen befindet sich eine Version zum Herunterladen.