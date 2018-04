Vernissage der Ausstellung „Handgedruckt!“ im Westend

Radierwerkstatt öffnet Freitag

Marion Schwake

Walle. Die Ausstellung „Handgedruckt!“ der offenen Radierwerkstatt wird an diesem Freitag, 9. September, um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Westend an der Waller Heerstraße 294 eröffnet.