Walle. "Los Bierholn" und Exat spielen am Freitag, 14. Oktober, ab 20 Uhr "Funpunk" im Karo, Reuterstraße 9-17. "Misha Kapa & The Traulers" treten am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr auf. Ihr Angebot besteht in einem russischen Abend mit "Russian Akkordeon Power & Lo-Fi-Folk" mit der Atmosphäre der Fischerdörfer und ländlicher Siedlungen im Ural. Zur Musik-Session "Fullhouse Blues" geht es am Mittwoch, 26. Oktober, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.