Schon seit 1993 organisiert der ehemalige Lehrer für Zirkus- und Schaustellerkinder, Egbert Grützmacher, diesen Abend. Mit dabei sind sowohl erfahrene als auch junge Artisten aus dem In- und Ausland. So der in Sibirien geborene deutsche Vizemeister der Salonmagie Viktor Renner und der ehemalige Zircus-Flic-Flac-Artist „Monsieur Rollo“.

Eine neue Art der Glaskugeljonglage präsentiert Chris Ipanaque aus Peru. Zu den Höhepunkten des Programms gehört der Auftritt der ehemaligen Finallisten des ersten RTL-Wettbewerbs „Das Supertalent“, Rosi und Renate. Erstmals gastiert die junge Akrobatikgruppe „Carambolage“ im „Brodelpott“. Die Artisten zeigen mit viel Beweglichkeit und Kraft ein Zusammenspiel aus akrobatischen, turnerischen und tänzerischen Elementen. Durch das Programm führen die Herminas. Das Trio versüßt mit einem Mix aus Sprüchen, Schlagern, Hits und Evergreens den Varieté-Abend.

Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Kartenvorbestellung unter Telefon 3 96 21 01.