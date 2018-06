Oktober, um 17.30 Uhr im Ortsamt West an der Waller Heerstraße 99 zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Agenda steht dabei unter anderem die Vorstellung der geplanten Kindertageseinrichtungen der Awo im „Ella-Ehlers-Haus“ und an der Oslebshauser Heerstraße. Außerdem referieren verschiedene Verantwortliche über den Zustand der Turnhallen der Sportvereine und es geht um den Entscheidungsbedarf in Stadtteilangelegenheiten.