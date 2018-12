Stalking ist nicht nur ein Problem für Hollywood-Stars – die meisten Menschen, die in bedrohlicher Weise verfolgt und belästigt werden, sind Durchschnittsbürger. Für die Betroffenen ist die Situation traumatisch und oft gefährlich, ein schnelles Eingreifen ist dringend erforderlich.

Aus diesem Grund hat der Täter-Opfer-Ausgleich Bremen (TOA) in enger Kooperation mit Polizei und Staatsanwaltschaft das Stalking-KIT (Krisen-Interventions-Team Stalking) ins Leben gerufen. Stalking-KIT ist zur Stelle, wenn es brenzlig wird – mit schneller psychosozialer Betreuung, entlastenden Gesprächen und Vermittlung zu weiterführenden Angeboten. "Wir wenden uns sowohl an die Geschädigten als auch an die Beschuldigten", erklärt Frank Winter, der Leiter des Interventionsteams. "Unser Ziel ist es, akute Krisen bewältigen zu helfen. Dabei geht es natürlich vor allem um die Sicherheit des Opfers – dafür arbeiten wir bei Bedarf eng mit anderen Behörden und Ämtern zusammen."

Nun macht eine Plakatkampagne auf das Stalking und auf Stalking-KIT aufmerksam. Sechs Studenten der Hochschule für Künste haben Motive entworfen, die sich dem Thema auf unterschiedliche Weise nähern. Die Arbeiten entstanden im Rahmen von "Reizend Designtransfer der HfK", einer Hochschul-AG, die Studierenden Berührungspunkte mit Praxis und Beruf bietet.

Die Motive sind vielfältig. Einmal ist die Web-Adresse von Stalking-Kit in eine Autotür geritzt: Beschädigung von Eigentum des Opfers ist eine typische Stalking-Handlung. Gezeigt wird außerdem ein Mensch, der in einem Labyrinth gefangen ist, ein weiteres Motiv zeigt einen Stalker, der bedrohliche Reime dichtet.