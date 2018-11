Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Sylwia Hüttich führt mit ihrem Schoko-Laden Tradition weiter

Anke Velten

Findorff-Bürgerweide. Da liegen sie wieder, die zuckersüßen Fondanteier und die Osterpralinen in den appetitlichen pastellfarbenen Zellophankleidchen der Saison. Doch beinahe hätten die Findorffer einen bitteren Happen schlucken müssen: Die Süßwarenkette Hussel wollte sich eigentlich komplett aus Findorff zurückziehen. Dass sie es dann doch nur halb tat, ist Sylwia Hüttich zu verdanken. Die Findorfferin führt mit ihrem "Schoko Laden Findorff" nun in Eigenregie eine jahrzehntelange Tradition fort. Denn seit Generationen versorgen sich Naschkatzen an der Ecke Hemmstraße/Ecke Katrepeler Straße mit Süßem.