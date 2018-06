November mit Jungen und Mädchen in Kindergärten und Grundschulen. Das „Abfalltheater“ ist eine Aktion innerhalb der Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Herr Stinknich und sein Müllmonster begeben sich mit Kindern auf die Spur des Mülls und seiner Geheimnisse. In einer Mischung aus Theater und interaktivem Spiel lernen die Kinder den richtigen Umgang mit Müll. Kindergärten und Grundschulen können sich bis zum 1. Oktober unter Angaben ihrer Kontaktdaten mit einer Mail an Abfalltheater@ubbremen.de bewerben. Weiteres auf www.entsorgung-kommunal.de.