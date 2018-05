bis 14. Oktober, von 10.15 bis 13.15 Uhr, entdecken sie afrikanische Bräuche wie Maskentänze und dazugehörige Musik und gesalten später eigene Masken. Die Teilnahme kostet 31 Euro. Anmeldung per E-Mail an anmeldung@uebersee-museum.de oder unter Telefon 16 03 81 71.

Was ein Walrossschädel aus den Magazin-Beständen mit dem Neubauteil des Rathauses zu tun hat, berichtet die Provenienzforscherin Bettina von Briskorn im Museumsgespräch am Donnerstag, 13. Oktober, um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet 9,50 Euro.

Dass Haie älter sind als Dinosaurier erfahren Kinder von sieben bis zwölf Jahren bei der Wissensreise am Sonnabend, 15. Oktober, um 15 Uhr. Tom Vierus vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie nimmt die jungen Zuhörer mit in die Unterwasserwelt vor Fidschi. Mitmachen kostet zwei Euro, für Mitglieder des Maki-Kinderclubs ist der Eintritt frei. Anmeldung per E-Mail an kinderclub@uebersee-museum.de oder unter Telefon 16 03 81 71.