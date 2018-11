Tom Kleiner verbindet mit seiner Arbeit über die Lindenhofstraße eine besondere fotografische Herausforderung. Mal im Detail, mal mit einem Blick in die Geschäftswelt der Lindenhofstraße und dann wieder streng am Thema des Festivals orientiert – immer prägt die Bildstrecke das Programmheft des Festivals und erzählt eine Geschichte über Gröpelingen. Für manch einen sind die Programmhefte Sammlerstücke, manch eine Bildstrecke hängt gerahmt in Gröpelinger Hausfluren.

Die Ausstellung zeigt die Arbeiten aus neun Jahren Erzählfestival und die diesjährigen Arbeiten von Tom Kleiner in einer besonderen Performance am Donnerstag, 15. September, ab 20 Uhr auf www.feuerspuren.de. Die Vernissage wird ab 19 Uhr von Lutz Liffers, Mitbegründer der Feuerspuren, begleitet. Die Ausstellung dauert bis zum 17. November und ist montags bis freitags jeweils von 9 bis 18 Uhr in der Galerie im Atelierhaus Roter Hahn, Gröpelinger Heerstraße 226, zu sehen.

Für weitere Informationen: www.kultur-vor-ort.com und www.fotokunstbremen.de.