Oktober in Bremen veranstaltet wird. Die Mediatorin Petra Haslop bietet im Rahmen des Programms eine begleitende Veranstaltungsreihe im Nachbarschaftshaus Nahbei, Findorffer 108.

Die Mediatorin ist geschulte Expertin in der Methode der „gewaltfreien Kommunikation“. Sie vermittelt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihrer Kurse und Informationsveranstaltungen seit Jahren praktische und lebensnahe Methoden, in Einklang mit sich selbst und anderen zu kommen.

„Mein Leben, mein Rhythmus, meine Selbstbestimmung!“ lautet der Titel des Vortrags, der an diesem Montag, 10. Oktober, 19 Uhr, die Veranstaltungsreihe einleitet. Am Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr, folgt der Vortrag „Mit Freude Nein sagen – ohne Stress“. „Raus aus dem Hamsterrad!“ heißt es schließlich am Donnerstag, 13. Oktober, 19 Uhr. Die Teilnahme an den drei Abenden mit dem Austausch und den Anregungen ist kostenlos.

Petra Haslop kann telefonisch unter der Rufnummer 89 77 63 01 oder per Mail an ­kontakt@mediation-haslop.de erreicht werden. Näheres zur Mediatorin und ihrem Programm findet sich im Internet unter der ­Adresse www.mediation-haslop.de. Der vollständige Veranstaltungsplan zur Woche der seelischen Gesundheit ist einer Broschüre zu entnehmen, die zurzeit an vielen öffentlichen Orten ausliegt.