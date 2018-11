Der Sozialausschuss des Findorffer Stadtteilbeirats will sich während seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 2. Mai, 18 Uhr, vor allem mit der Situation älterer Menschen im Stadtteil beschäftigen. Sitzungsort ist das Café im Erdgeschoss des Curanum-Seniorenstifts, Walsroder Straße 1. Einrichtungsleiterin Lydia Metz wird zunächst über den Alltag in ihrem Haus berichten. Anschließend wird eine Vertreterin der Sozialsenatorin Daten und Fakten zum Thema liefern. Später wird es um einen Stadtteilplan für ältere Menschen in Findorff gehen.

