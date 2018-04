Vor einem Jahr gingen Mieter der Gewoba-Häuser an Fürther, Münchener und Regensburger Straße mit ihrem „Balkonprojekt“ an die Öffentlichkeit. Doch einhellig ist der Wunsch in der Mieterschaft keineswegs. Eine Versammlung soll nun erst einmal die Stimmungslage klären.AVE· (Roland Scheitz)

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es nun her, dass Bewohner des Mietkomplexes der Gewoba an der Fürther Straße, Münchener Straße und Regensburger Straße die Initiative ergriffen für ein gemeinsames Projekt: Sie wünschen sich Balkone. Nun erkundigte sich der Ausschuss „Bau, Umwelt und Verkehr“ des Findorffer Stadtteilbeirats bei den Beteiligten über den Stand der Dinge. Das unerwartete Fazit: Die Gewoba wäre durchaus bereit, im Sinne ihrer Mieter aktiv zu werden. Doch die Balkon-Initiative, so wurde deutlich, spricht längst nicht im Sinne aller Mietparteien. Und so geht es wohl nicht.

Vor einem Jahr also hatten die Mieter ihren Wunsch in einem Büchlein mit Unterschriften, Zeichnungen und vielsprachigen Bitten gebündelt, das Vertretern der Gewoba offiziell überreicht wurde. Für ihr Vorhaben hatte die Gruppe nicht nur Unterstützung im eigenen Haus, sondern auch im Stadtteil die Öffentlichkeit gesucht. Denn von der optischen Aufwertung des zentralen Komplexes würde schließlich ganz Findorff profitieren, argumentierten die Mietervertreter um Sprecher Harry H. Schaefer – der Stadtteil-Kurier berichtete.

Nicht zum Nulltarif zu haben

Geschäftsbereichsleiter Ralf Schumann hatte bereits damals zu bedenken gegeben, dass eine solche Modernisierung für die Mieter nicht zum Nulltarif zu haben ist. Seine Schätzung von rund zwei Euro mehr pro Quadratmeter für Dämmung und Balkone, die auf die Mieter zukommen würden, konnte er nun vor dem Ausschuss bestätigen. Aus Sicht der Gewoba gebe es zwar keinen zwingenden Handlungsbedarf für das voll vermietete Haus. Dennoch nahm man das Engagement der Mieter ernst. Ergebnis: Die Installation von Balkonen wäre bautechnisch machbar, die Baubehörde habe Zustimmung rückgemeldet, sogar erste Entwurfszeichnungen existieren. Was allerdings klar ist: Entweder bekommt das gesamte Haus Balkone – oder eben nicht. „Wir können ja nicht bei jedem Ein- und Auszug Balkone je nach Wunsch an- oder wieder abbauen“, so Schumann.

Das im Laufe des nachbarschaftlichen Engagements gewachsene Gemeinschaftsgefühl, von dem Initiativensprecher Schaefer schwärmte, ist aber nur die eine Seite der Geschichte. Das Konfliktpotenzial brachten Bewohner der Häuser zu Gehör, die zumindest bei der Ausschusssitzung den Befürwortern zahlenmäßig deutlich überlegen waren und ebenfalls eine Unterschriftenliste vorlegen konnten. Es gebe im Haus eine ganze Reihe an Menschen, die eine solche Mieterhöhung nicht finanzieren könnten und gezwungen wären, sich eine andere Bleibe zu suchen, hörten die Ausschussmitglieder. „Es gibt schon Mieter, die nichts mehr in ihre Wohnungen investieren, weil sie nicht wissen, ob sie bleiben können“, erzählte ein Bewohner. Eine junge Frau, deren Wohnung an der viel befahrenen Fürther Straße liegt, erklärte: „Einen Balkon auf dieser Straßenseite? Brauche ich nicht.“ Doch auch im abgeschlossenen Innenhof wäre es mit der Ruhe vorbei, wenn an schönen Tagen aus sämtlichen Balkonen Musik und Stimmengewirr tönten, fürchtete ein Nachbar. Kritisiert wurde auch, dass es seitens der Gewoba bislang keinerlei Informationen über die Planungen gegeben habe.

Von konkreten Maßnahmen sei die Gewoba allerdings weit entfernt, betonte Schumann, der sich überrascht zeigte von den deutlichen Gegenstimmen: „Es ist überhaupt noch nichts entschieden“, so der Unternehmensvertreter. Auch die Stadtteilpolitik habe kein Interesse, Partei zu ergreifen, erklärten die Ausschussmitglieder. In dieser neutralen Rolle könnten Beiratsvertreter die Diskussion allerdings demnächst moderierend begleiten, schlug Ralf Schumann vor. Die Gewoba will nun sämtliche Mietparteien zu einer Versammlung einladen, denn Gesprächsbedarf, so zeigte sich, gibt es beim „Balkonprojekt“ offensichtlich noch reichlich. Und einen Vermieter, der schon jetzt weiß, dass es nicht allen recht zu machen ist.