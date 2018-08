Feierten die Eröffnung: Tuana (von links),Tufan und Gizem. (Roland Scheitz)

Utbremen. Offiziell liegt er zwar an der Bürgermeister-Hildebrand-Straße, aber die Kinder in Walle kennen den Spielplatz zwischen Volkshaus und Landwehrstraße im Utbremer Grün eigentlich nur als den „Penny-Spielplatz“. Schließlich sticht gleich neben dem Spielplatz-Eingang an der Landwehrstraße eine Filiale des Discounters ins Auge.

Und auf dem Penny-Spielplatz gibt es seit einiger Zeit eine neue Attraktion, die nun mit einem kleinen Fest noch einmal hochoffiziell eingeweiht worden ist: Die Ballspielfläche hat einen neuen Kunststoffbelag bekommen und ein neuer Ballfangzaun sorgt dafür, dass bei Fehlschüssen oder -würfen auf die beiden Fußballtore und den Basketballkorb nicht versehentlich Zuschauer getroffen werden. Die Jugendlichen vom Freizi Haferkamp, die sich früher auf der alten Schotterfläche regelmäßig die Knie aufgeschlagen haben, hätten schon eine ganz tolle Dankeskarte geschickt, berichtet Stephanie Jaeger vom Fachdienst Spielraumförderung, die den Umbau des Spielplatzes mit Unterstützung durch Anja Blumenberg, Referatsleitung Junge Menschen Walle im Sozialzentrum Gröpelingen/Walle, und den Controllingausschuss offene Jugendarbeit organisiert hat: "Die Jugendlichen nutzen den Spielplatz ganz stark, denn nicht jeder kann in die Überseestadt."

Der Penny-Spielplatz ist somit nun wieder fit für die nächsten Jahre; bereits Ende 2016 war dort eine Seilbahn aufgebaut worden. Der Anstoß dazu war im Jahr 2015 durch den Telefonanruf des damals sechsjährigen Tufan aus Walle gekommen. Dieser hatte damals Stephanie Jaegers Vorgänger Christian Poppe von der Initiativberatung im Amt für soziale Dienste darum gebeten, doch bitte schönere Spielgeräte auf dem Penny-Spielplatz aufzustellen.

Durch ein im August 2016 beschlossenes Spielplatz-Sofortprogramm der Sozialbehörde wurde dies dann tatsächlich möglich, zumal auch der Waller Beirat Mittel beisteuerte. Rund 75 000 Euro sind schließlich in die Erneuerung der Ballspielfläche geflossen und weitere 50 000 Euro in die Spielgeräte. So hat der beliebte Spielplatz nun allen Altersgruppen etwas zu bieten: Vom Sandspielbereich für Kleinkinder über die Seilbahn bis zur neuen Ballspielfläche, die vor allem bei Jugendlichen gut ankommt. Und für die Eltern gibt es bequeme Sitzbänke.