Die Schäden in manchen Arbeiterhäusern an der Keithstraße gehen weit über das hinaus, was altersbedingt normal wäre. (Roland Scheitz)

Feuchtigkeitsschäden und Risse in Hauswänden, Dellen im Straßenbelag: Was sie seit einigen Jahren in immer dramatischerer Form beobachten, stellt die Eigentümer der kleinen Arbeiterhäuser an der Keithstraße im Zietenviertel vor ein Rätsel. Könnte es sich hier um Spätfolgen von Kriegsbomben, des Walle-Center-Baus oder der Kanalsanierung in einer Nachbarstraße handeln? „Wir wissen nicht, was es ist. Fakt ist aber, dass es nur unsere Straße betrifft. Und: Es ist ein ­Problem, das drückt“, sagt Petra Heitkötter, die nun ­gemeinsam mit etwa 30 besorgten Nachbarn den Bauausschuss des Waller Beirats um Unterstützung in der Sache gebeten hat.

Offenbar sackt in der Straße stellenweise der Boden ab, wodurch sich sogar schon einige Hausfassaden zur Straße hin neigen. Viermal seien außerdem inmitten der Straße einzelne Pflastersteine „im Nirwana verschwunden“, schildert Heitkötter, die unterstreicht: „Wir wollen, dass man herausfindet, was die Ursache ist.“ Schäden am Kanal seien es nicht, habe bereits die Firma Hansewasser mitgeteilt, die das städtische Kanalnetz betreibt. Dennoch habe das Unternehmen mittlerweile aber zugesagt, die turnusmäßig erst in drei Jahren fällige Kanal-Untersuchung vorzuziehen. Auf diese Weise würde der Bereich bis zu den Grundstücksgrenzen überprüft – um ein vollständiges Bild zu bekommen, müssten nach Ansicht mancher Eigentümer aber die Hausanschlüsse gleich mit geprüft werden.

Rund die Hälfte aller Häuser betroffen

Mitte April hatten Anwohner, Vertreter von Hansewasser und aus dem Umweltressort sowie mehrere Waller Ortspolitiker die Schäden vor Ort gemeinsam begutachtet. Die Eigentümer präsentierten nun außerdem eine Liste, in der sämtliche Bauschäden aufgeführt sind. Und dieses Papier hat es in sich: Insgesamt 24 Immobilien auf beiden Seiten der Straße sind dort benannt, an denen Feuchtigkeitsschäden und Risse festgestellt wurden oder die sich merklich in Richtung Straße neigen. Rund die Hälfte aller Häuser in der Straße hat es demnach schon getroffen.

„Mein Haus war vor zehn Jahren knochentrocken. Jetzt zieht dort die Feuchtigkeit hoch“, schildert dazu Petra Heitkötter. Einem Nachbarn ergeht es ähnlich: „Die Tapeten fallen ab, die Wand ist schwarz.“ Er habe gerade auf dem Sofa gesessen, als es plötzlich „krkrkrkr“ gemacht habe, berichtete ein dritter Anwohner: „Und dann war da plötzlich dieser lange Riss in der Wand.“ Eine Dame berichtet von einem Riss, in den man zwei Finger hin­einstecken könne. Ein Nachbar warnt, dass am Ende sogar Gasleitungen beschädigt werden könnten, wenn sich die Gebäude weiter neigen.

Mehr zum Thema Baumaßnahmen in Bremen Geld für Sanierung öffentlicher Gebäude Das Gebäudesanierungsprogramm der Stadt umfasst dieses Jahr 30,1 Millionen Euro. Hier fließen die ... mehr »

Liegt es an einer Grundwasserabsenkung im Zusammenhang mit der Kanalsanierung in der Helgolander Straße vor einiger Zeit? Ist womöglich der Bau des Walle-Centers kurz vor der Jahrtausendwende die Ursache – oder die Verfüllung des Überseehafens im Jahr 1998? Oder sind die Häuser vor rund 100 Jahren unglücklicherweise auf einer sogenannten Torflinse erbaut worden – also einem kleinen, linsenförmigen Moorgebiet – und verlieren nun ihre Standfestigkeit? Manch Beobachter fühlt sich an einen Fall in Findorff erinnert, wo im Jahr 2011 innerhalb kürzester Zeit eine Immobilie am Utbremer Ring evakuiert und abgerissen werden musste. Das Haus, das Mitte der 1950er-Jahre ohne ausreichend stabile Gründung auf einer solchen Torflinse errichtet worden war, galt damals als akut einsturzgefährdet.

"Wir müssen erst mal die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten"

„Für uns ist die schnelle Lösung des Problems existenziell“, unterstreichen vor diesem Hintergrund die Anwohner und haben dabei die Waller Ortspolitiker auf ihrer Seite, wie sich in der Fachausschusssitzung zeigte. „Ich denke, wir sind bei Ihnen“, betont etwa Bauausschusssprecher Wolfgang Golinski (SPD), der außerdem sagt: „Wir müssen erst mal die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten, um dann konkret mit Ihnen zu sagen: Das und das wollen wir.“ Ein Vertreter aus dem Hause des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr hatte bei der Ortsbegehung zugesagt, die Anwohner bei der Ursachenforschung zu unterstützen und eine geologische Expertise erstellen zu lassen. „Ich würde erwarten, dass das zügig geschieht, also möglichst in den nächsten vier Wochen“, sagt Golinski.

„In dieser Angelegenheit steht das Umweltressort im engen Austausch mit den An­wohnerinnen und Anwohner der Keithstraße und ist unterstützend tätig. Zwischenzeitlich haben wir mit dem Geologischen Dienst für Bremen Kontakt aufgenommen und um eine Bewertung des Standortes unter Baugrundaspekten auf Grundlage der Informationen über Boden, Geologie und Grundwasser ­gebeten. Im Hinblick auf geeignete Sach­verständige wird unser Kollege in Kürze die Initiative informieren“, bestätigt Ressort-­Sprecherin Gudrun Eiden, der zufolge die Frage der Kostenübernahme noch zu klären ist: „Üblicherweise ist es so, dass der Auftraggeber, und das sind die Grundstückseigen­tümer, die Kosten zu tragen haben.“ Zunächst einmal sei es aber wichtig, die Ursache für das Problem schnellstmöglich zu ermitteln und eine Lösung zu finden, sagt auch Eiden. Die Anwohner wiederum sehen in puncto Kostenübernahme eindeutig die Stadt in der Pflicht: „Dass in der Keithstraße Straße, Gehwege und Fassaden einbrechen, ist kein privates Problem.“