Altstadt. 2018 ist in Bremen das Jahr der Raumfahrt. Unter Überschrift „Sternstunden 2018“ laufen das ganze Jahr über Veranstaltungen. Auch die Vortragsreihe „Wissen um 11“ im Haus der Wissenschaft greift eine Anzahl Themen auf, die im weiteren Sinne die Raumfahrt betreffen. Marco Scharringhausen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat bei „Wissen um elf“ den Kurzvortrag „Auf dem Weg zum nächsten Stern – die Grenzen unseres Sonnensystems und darüber hinaus“ gehalten.

Zum Einstieg zeigt er das Bild eines Ortsschildes mit dem durchgestrichenen Wort „Sonnensystem“, und darüber steht der Name des nächsten Sternes: Alpha Centauri. Die Entfernung dahin beträgt 40 000 Milliarden Kilometer. Bevor der Wissenschaftler nun versucht, seinem Publikum die gewaltige Distanz begreiflich zu machen, befasst er sich mit den Entfernungen in unserem Sonnensystem. Er benutzt dazu eingängige Beispiele. So nimmt er eine etwa tennisballgroße Kugel und legt sie auf den Boden. „Angenommen, das sei unsere Sonne. In diesem Maßstab ist der Merkur, der sonnennächste Planet, rund sieben Meter entfernt. Die Erde müssten wir nach diesem Modell auf dem Marktplatz annehmen.“ Scharringhausen zeigt Bilder, in denen die relativen Entfernungen der Planeten auf einer Landkarte eingezeichnet sind. Die Zuhörer sind begeistert.

Das Wasser aus dem Hahn fließt in alle Richtungen, bis es abrupt eine klare Grenze erreicht. (Scharringhausen)

Die Reise durch unser Sonnensystem wird nun technisch. Wir begleiten die Raumsonden der Voyager-Serie und die Sonde New Horizons, die unser Sonnensystem inzwischen verlassen hat. Voyager I hatte 1979 Aufnahmen unter anderem, vom Jupitermond Io gemacht, die den Astronomen Rätsel aufgaben. Am Rand erschien ein rundliches Objekt, das zunächst aussah, als ­könne da ein weiterer, bisher unbekannter Mond um die Ecke schauen. Weit gefehlt. Das rundliche Objekt war ein gewaltiger Vulkanausbruch. Die Vulkane auf Io stoßen flüssigen Schwefel und Schwefeldioxid bis in Höhen von 300 Kilometer aus. Die Entdeckung war damals eine wissenschaftliche Sensation. Es geht weiter zu den äußeren Planeten des Sonnensystems, Uranus und Neptun, über die es eine Menge Interessantes zu sagen gibt. Bis 2006 gab es noch einen neunten Planeten im Sonnensystem, den Pluto. Im August des Jahres wurde er degradiert. Der Planetenstatus wurde ihm aberkannt, nach dem die Internationale Astronomische Union (IAU) erstmals eine Planetendefinition herausgab. Danach ist ein Planet ein Himmelskörper, der die Sonne umkreist, kein Mond ist, eine annähernd kugelförmige Gestalt hat und seine Umgebung von anderen Himmelskörpern freigeräumt hat. Den letzten Punkt schafft Pluto nicht. Es gibt eine Reihe weiterer, ähnlich großer Himmelskörper in seiner Nähe. Deshalb wurde er, unter teils heftigen Protesten der astronomischen Gemeinde, zum Zwergplaneten herabgestuft.

Pluto und seine Nachbarn bilden nun den Kuipergürtel von mehr als 70 000 Objekten mit mehr als 100 km Durchmesser sowie vieler kleinerer Objekten. Bis jetzt sind fünf Zwergplaneten benannt. Es gibt 18 ­weitere Objekte, von denen man nicht sicher weiß, ob sie als Zwergplaneten eingestuft werden können. Man weiß einfach noch nicht genug über sie. Zwischenruf: „Aber es soll doch noch einen größeren Platen am Rand des Sonnensystems geben. Was ist denn damit?“ Es deute einiges darauf hin, sagt der Wissenschaftler, „aber wir suchen noch danach“. Um nun die Eingangsfrage diskutieren zu können, wie weit der nächste Stern der Milchstraße von unserem Sonnensystem entfernt ist, muss man die ­Grenze des Sonnensystems bestimmen. Marco Scharringhausen erklärt, als ­Grenze nehme man die Grenze der Heliosphäre an. Sie ist der Bereich um die Sonne, die vom Sonnenwind dominiert wird.

Der Sonnenwind ist ein Teilchenstrom aus Protonen, Elektronen und Alphateilchen, die von der Sonne ausgestoßen werden. Dieser Teilchenstrom fließt mit Überschallgeschwindigkeit ins All. Je weiter er sich von der Sonne entfernt, desto langsamer wird er, bis zum Termination Schock, an dem er seine Geschwindigkeit abrupt auf Unterschallgeschwindigkeit verlangsamt.

Zum Verständnis zeigt er ein Bild von einem Spülbecken, in das ein Wasserstrahl läuft. Das Wasser fließt nach allen Richtungen mit hoher Geschwindigkeit, bis es einen Schock erlebt, eine klare Grenze, an der die Geschwindigkeit sprunghaft abnimmt. Dieses Beispiel fasziniert die Zuhörer. Außerhalb der Heliosphäre mischen sich Sonnenwindteilchen mit den Teilchen des Sternenwindes anderer Sonnen.

Die Entfernung zwischen unserem Sonnensystem und dem nächsten Sonnensystem, Alpha Centauri, beträgt 4,2 Licht­jahre. Zum Vergleich: die Erde ist von der Sonne etwa acht Lichtminuten entfernt. Monika Lienbeck aus dem Viertel war begeistert: „Das war großartig. Sehr anschaulich. Das war einer der besten Vorträge, die ich hier je gehört habe – und ich komme sehr regelmäßig.“