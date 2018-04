30 Uhr, findet zum 15. Mal die Adventsgala des Sportvereins Grambke Oslebshausen statt. Dazu wird die vereinseigene Halle an der Sperberstraße komplett umgebaut und mit Licht- und Tontechnik ausgestattet. Insgesamt werden wieder fast 1000 Zuschauer zu dieser Show erwartet. „Wir haben in diesem Jahr wieder tolle Gäste aus dem Bremer Umland“, freut sich Holger Bussmann, einer der Organisatoren der Show. „Neben diesen Highlights sind auch diverse vereinseigene Sportgruppen mit dabei, die sich lange vorbereitet haben", erzählt Bussmann. Karten gibt es bei Juwelier Schmidt, in der Sportgalerie und in der SVGO-Geschäftsstelle. Weitere Informationen unter Telefon 644 93 61.