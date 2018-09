Alles andere als einladend: die Treppe zum Bahnsteig. (Roland Scheitz)

„Total eklig“ sei es kürzlich bei einer Fahrt mit der Bahn auf dem Waller Bahnhof gewesen – insbesondere das Treppenhaus müsse dringend mal komplett gekärchert werden, weil es äußerst abstoßend wirke: So schilderte es am Montagabend im Fachausschuss Bau, Umwelt und Verkehr des Waller Beirats eine Zuhörerin. Zu Gast war an diesem Abend nämlich Heiko Siemers, neuer Leiter des Bahnhofsmanagements Bremen/Osnabrück, der die Aufenthaltsqualität am Waller Bahnhof verbessern möchte. Einiges habe die Bahn ja bereits getan, begrüßte die im Ortsamt für Walle verantwortliche Stadtteilsachgebietsleiterin Petra Müller den Gast: „So ganz perfekt ist es aber noch nicht.“

Immerhin: Das alte „Theaterbahnhof“-Schild, das noch aus den Zeiten des Waldau-Theaters stammte, ist Müller zufolge kürzlich entfernt worden. Außerdem wurden eine Vitrine erneuert und Leitungen verlegt. Das Gebäude selbst allerdings macht nach Ansicht vieler Waller einen vernachlässigten Eindruck. Und insbesondere an den Wochenenden häuft sich am Waller Bahnhof der Müll, wie Jens Oldenburg (FDP) beobachtet hat.

„Sie haben Recht: Es ist dort nicht einladend. Ich werde mich darum bemühen, dass das besser wird. Aber ich werde die Situation nicht mit einem Fingerschnipsen ändern können“, sagt dazu der Bahn-Vertreter. Eines konnte er Beiratsmitglied Karsten Seidel (Grüne) aber schon jetzt versprechen: Das Wartehäuschen bekommt alsbald ein Nichtraucher-Schild. Der Wunsch nach einem zweiten Wartehäuschen weiter hinten auf dem Bahnsteig sei allerdings deutlich schwieriger zu erfüllen, sagt Siemers. Aber: Demnächst sollen neue Orientierungszeichen den Lokführern signalisieren, dass sie die Züge früher als bisher stoppen.

Für eine Grundreinigung des gesamten Bahnhofs mit dem Kärcher würde ein Wasseranschluss benötigt, den die Bahn vor Ort nicht hat. Möglicherweise könne man sich aber entsprechend vernetzen und zukünftig gemeinsam solche Probleme lösen, hofft Siemers. Mindestens einmal im Monat werde der Waller Bahnhof auf seinen äußeren Zustand hin kontrolliert, kündigte Siemers den Wallern nun an: „Das ist sicherlich ein Hotspot, der noch nicht optimal gelöst ist.“