Wie kommen sich bei Auslagen Kunden, Fußgänger und Radfahrer nicht in die Quere? Das gilt es, gemeinsam auszuloten. (Roland Scheitz)

Manchen fallen bei dem Anblick spontan neue Kochrezepte ein, andere sind einfach nur genervt: Entlang der Gröpelinger Heerstraße bieten immer mehr Händler auch vor ihren Geschäften Obst und Gemüse zum Verkauf an. Präsentiert wird die Ware auf Metallgestellen und Paletten oder in Kisten, die gelegentlich durchaus zu Hindernissen für Passanten werden.

Und so wird nach Beschwerden, die den Beirat erreicht haben, im Stadtteil der Ruf nach dem Ordnungsamt lauter. „Bei mir ist einiges aufgelaufen“, sagt etwa Martin Reinekehr (SPD): „Bei einem Geschäft, das seine Auslagen bis an die Grundstücksgrenze gezogen hat, stehen zum Beispiel die Kunden – zum Teil mit Einkaufswagen – auf dem Gehweg, da ist der Platz schon sehr knapp.“ Fußgänger müssten deshalb auf den Radweg ausweichen, was dann wiederum die Radfahrer behindere.

Was geht, was ist definitiv zu viel und welche Handhabe hat die Stadt bei Verstößen? Dazu haben sich die Ortspolitiker nun im Fachausschuss Inneres mit Uwe Papencord, dem kommissarischen Leiter des Ordnungsamtes, und Sebastian Eickenjäger, der das Referat Ordnungsrecht in der Innenbehörde leitet, besprochen.

„Das Thema ist für uns nicht neu“, konnte Papencord den Gröpelingern dabei versichern: „Einen bunten Strauß von Dingen im öffentlichen Raum wie zum Beispiel Stadtmobiliar, Kundenstopper, Fahrradständer oder Auslagen gibt es überall in der Stadt. Mal stören sie mehr, mal weniger. Auf dem Hanseatenhof zum Beispiel ist so etwas nicht so gravierend wie auf einem engen Fußweg. Und fairerweise muss man sagen: Es gibt dazu keine allgemein verbindlichen Regelungen.“

Unterschied zwischen privatem und öffentlichem Grund

Grundsätzlich müsse zunächst zwischen Privatgrundstücken und dem öffentlichen Grund unterschieden werden, so Papencord. Denn was sie auf ihrem Privatgrund machen, das können Eigentümer selbst entscheiden – für die Sondernutzung von öffentlichem Grund brauchen sie aber eine Genehmigung.

Vor dem Treffen mit den Ortspolitikern hatten sich Papencord und Eickenjäger selbst ein Bild von der Situation vor Ort gemacht und dabei sowohl den für den öffentlichen Raum zuständigen Ordnungsdienst als auch das Landesamt Geoinformation einbezogen, das Einblick in Eigentumsverhältnisse hat. Zwar sei solch eine Bestandsaufnahme – zumal in Zeiten von Corona – immer nur eine Momentaufnahme, und die Situation könne schon am nächsten Tag eine ganz andere sein, weiß auch Papencord. Bei den meisten Geschäften an der Gröpelinger Heerstraße seien die Auslagen aber nicht so exorbitant gewesen, „dass man sagt, da bricht jetzt alles zusammen.“ Mehrere Inhaber hätten sich außerdem im Gespräch einsichtig und kooperativ gezeigt. Allerdings habe er auch Orte wahrgenommen, an denen durch Paletten oder Fahrzeuge Geh- und Fußweg blockiert wurden.

Es gebe also durchaus kritische Bereiche, sodass anstelle der bislang von der Stadt praktizierten Duldungspraxis womöglich andere Regelungen zur Sondernutzung gefunden werden sollten. Diese könnten für einzelne Stadtteile oder Straßenzüge gelten, so Eickenjäger: „Deshalb ist es uns auch wichtig zu hören, was der Beirat sagt.“

Vor einer Sanktionierung müsse grundsätzlich ein geordnetes Verfahren stehen, so Papencord, der als einen ersten Schritt in diese Richtung das Gespräch zwischen Beirat und Geschäftsinhabern empfahl: „Es wäre mir wichtig, dass wir gemeinsam in eine Mediation kommen, um Verständnis für einander zu entwickeln. Es geht ja nicht darum, dass man jemandem etwas Böses will, sondern darum, zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Wenn draußen etwas präsentiert wird, dann trägt das ja auch zur Aufenthaltsqualität und Lebendigkeit des Stadtteils bei.“

Bei den Ortspolitikern kam dieser Vorschlag überwiegend gut an. „Eine Mediation erscheint mir sinnvoller, als gleich mit einem Verfahren um die Ecke zu kommen“, meint etwa der stellvertretende Beiratssprecher

Senihad Sator (SPD), der gleichzeitig betont: „Aber nur bis zu einer bestimmten Grenze.“ Schließlich hätten allzu üppige und störende Auslagen ja auch wieder Auswirkungen auf andere Geschäfte: „Das ist unfair anderen Inhabern gegenüber.“ Auch Keerthi Kulanayagam (Grüne) wünscht sich eine „freundliche, aber diplomatische Lösung ohne Konflikt“. Er schlägt außerdem eine Gebühren-Regelung vor: „Wer mehr Raum nutzt, der sollte auch mehr zahlen.“

Im Viertel sind vor einigen Jahren nach Anwohnerbeschwerden direkt auf dem Gehweg für die Außengastronomie zugelassene Bereiche mit Punkten markiert worden – dieses Modell ließe sich möglicherweise auf die Auslagen in Gröpelingen übertragen, so Papencord: „So hat man Klarheit und muss nicht jedes Mal in die Diskussion gehen und sich Pläne zeigen lassen. Da ist dann aber die Frage, wer das macht und auch pflegt.“ Anders als in der Vergangenheit könne nun außerdem mit dem stetig wachsenden Ordnungsdienst auch kontrolliert werden, ob die festgelegten Regeln auch eingehalten würden, sagt Papencord, betont aber: „Unsere Geduld ist nicht grenzenlos.“