Wer auf Hilfsgeräte angewiesen ist, gerät leicht in Stolperfallen. Die will das Projekt „Buten aktiv“ mithilfe von Senioren ausfindig machen. (Friso Gentsch)

Was motiviert Menschen im Alter zwischen 65 und 75 Jahren dazu, sich regelmäßig an der frischen Luft zu bewegen? Darum geht es im Kern bei dem Forschungs- und Mitmachprojekt für gesundes Altern „Buten aktiv“, das das Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) der Universität Bremen seit 2015 in verschiedenen Bremer Ortsteilen durchführt. Bewegung ist schließlich eine wichtige Voraussetzung für gesundes Altern und wer fit ist, bleibt länger mobil und selbstständig.

Die teilnehmenden Ortsteile sind dabei per Losverfahren ermittelt worden. Nach Hemelingen, Burg-Grambke, Gete, Lehe und Lehesterdeich haben die Verantwortlichen nun den Ortsteil Ohlenhof im Visier. Details zu dem Projekt hat am Mittwochabend Imke Stalling, die das Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin mitbetreut, im Fachausschuss Soziales, Gesundheit, außerschulische Kinder-und Jugendarbeit, SeniorInnen und Inneres des Gröpelinger Beirats erläutert.

Verschiedene Informationen werden von den Initiatoren des Projekts Buten aktiv gesammelt und ausgewertet, um die Bedingungen für körperliche Aktivitäten im Freien in Bremen für Senioren zu optimieren. So hatte das Forscherteam zunächst sämtliche Straßen im Ohlenhof-Quartier begutachtet und dabei unter anderem den Zustand von Geh- und Radwegen dokumentiert oder auch vermerkt, wo abgesenkte Bordsteine den Spaziergang sicherer und komfortabler machen.

Daten zu Gesundheit und Fitness

Ergänzend dazu werden Daten zu Gesundheit und Fitness älterer Menschen im Stadtteil erhoben. Dazu waren alle Anwohner zwischen 65 und 75 Jahren angeschrieben und zur Teilnahme an dem Projekt eingeladen worden – 761 Frauen und Männer fallen Stalling zufolge im Ortsteil Ohlenhof in diese Altersgruppe. Sie alle haben Informationsmaterial, eine Einladung zu einer Gesundheitsuntersuchung und einen Fragebogen erhalten.

Wer am Projekt teilnehmen wollte, konnte den Fragebogen zur allgemeinen Gesundheit, zu seinen Bewegungsgewohnheiten und seiner Umgebung ausfüllen und sich für den Gesundheits- und Fitnesscheck anmelden. Dieser liefert unter anderem Daten zum Body Mass Index, Blutdruck sowie zur allgemeinen Fitness.

Die Resonanz sei aber leider – ähnlich wie zuvor in Hemelingen – sehr verhalten gewesen, sagt Stalling: „409 der von uns angeschriebenen 761 Personen haben wir weder per Post noch per Telefon erreicht. Im Endeffekt haben 65 Personen teilgenommen.“ Zum Vergleich: In Lehe hatten sich seinerzeit rund 150 von 700 angeschriebenen Senioren an dem Projekt beteiligt.

Projekt geht in die nächste Phase

Im Ohlenhof-Quartier geht das Projekt nun in die nächste Phase. „Wir möchten mit verschiedenen Akteuren und der Bevölkerung Ideen und Maßnahmen entwickeln, um körperliche Aktivitäten im Freien zu fördern“, erklärt Stalling dazu. Dabei werde im Rahmen einer Zukunftswerkstatt zusammengetragen, was zum Beispiel bei Spaziergängen oder anderen Aktivitäten als hinderlich oder unangenehm empfunden werde und welche konkreten Angebote es bereits vor Ort gebe. Aktuell denken die Organisatoren dabei darüber nach, die Altersgruppe und das Projektgebiet zu erweitern.

„Man sieht schon, dass die Umgebung einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat“, fasst Imke Stalling die Erkenntnisse aus dem Pilot-Projekt im Stadtteil Hemelingen zusammen. Dort habe man innerhalb der fünf sehr unterschiedlich aufgestellten Ortsteile auch in Punkto Gesundheit Unterschiede sehen können. In Hemelingen konnten Stalling zufolge durch das Projekt und mit Hilfe von Kooperationspartnern verschiedene Maßnahmen angestoßen werden.