In diesem Sommer feier n Reiter und Pferde den 25. Geburtstag des Vereins. (Nicole Müller)

In den Wischen. Eine gute Ausrüstung vom Helm bis zu den Stiefeln, Reitstunden und womöglich auch noch die regelmäßigen Unterhaltskosten für das eigene Pferd: Reitsport gilt landläufig als Luxusvergnügen, das ausschließlich Besserverdienenden vorbehalten ist. Es geht aber auch anders, zum Beispiel im Reitclub Walle (RCW) am Mittelwischweg – ganz in der Nähe des Waller Feldmarksees und mitten in Bremens größtem Parzellengebiet, das die Stadt bis 2030 zum Naherholungspark Bremer Westen weiterentwickeln will. 14 Euro kostet im RCW eine Reitstunde für Kinder, die günstigste Pferdebox ist für 180 Euro im Monat zu haben. Und auch die Mitgliedsbeiträge und sonstigen Kosten halten sich bewusst im Rahmen.

Wie das geht? „Jeder, der hier reitet, arbeitet mit“, erzählen die zweite Vereinsvorsitzende Christina Kremer und Vereinsmitglied Frauke Biehl: „Der Reitclub Walle liegt komplett auf den Schultern seiner Mitglieder. Sprich: es gibt keine Privatperson, der alles gehört, sondern das ganze Unternehmen wird von Vereinsmitgliedern geführt.“

Konkret bedeutet dies, dass sämtliche Tätigkeiten rund um Boxen, Weiden und Reithalle möglichst in Eigenarbeit ausgeführt werden. Zu tun gibt es auf dem 25 000 Quadratmeter großen Vereinsgelände das ganze Jahr über mehr als genug. Im Frühling zum Beispiel werden die Weiden instandgesetzt und einmal im Jahr bekommen die Ställe einen neuen Anstrich. „Es kann auch schon mal vorkommen, dass einen Sonntag lang 15 Leute eine Reitplatzumrandung bauen“, erzählen Kremer und Biehl. Die Außenflächen müssen außerdem in regelmäßigen Abständen mit Stromdrähten in verschiedene Bereiche zum Weiden eingeteilt, gesenst und „abgeäppelt“ werden.

Und dann sind natürlich noch die rund 40 Pferde zu versorgen, die momentan auf dem Vereinsgelände wohnen, zehn davon verschieden große vereinseigene Schulpferde mit ganz unterschiedlichem Temperament. Weitere 30 Tiere sind sogenannte Einsteller, also Pferde, die einzelnen Vereinsmitgliedern gehören. Jeden Morgen werden die Pferde in Paddocks – also umzäunte Ausläufe – gebracht und abends wieder zurück in ihre Boxen. Auch dafür sind Vereinsmitglieder verantwortlich. Und, ganz wichtig: „Die Pferde müssen täglich frisches Wasser haben, auch bei minus zehn Grad“, erklärt Frauke Biehl, die sich um die Zusammenstellung der Pferdegruppen und deren Verteilung auf verschiedene Weiden kümmert. Weitere Reitclub-Mitglieder sind zum Beispiel für das Bestellen von Futter, die Koordination des Reitunterrichts und natürlich auch des Arbeitsdienstes oder die Betreuung der vereinseigenen Schulpferde verantwortlich.

Das Thema Arbeitsdienst spielt also eine wichtige Rolle im Verein, wie Christina Kremer unterstreicht: „Wenn das nicht gemacht wird, dann funktioniert das hier nicht. Fast alle Mitglieder bekleiden im erweiterten Vorstand einen Posten und müssen ihren Bereich im Blick haben. Deshalb sind in unserem Verein diejenigen genau richtig, die Lust auf andere Menschen und auf Verein haben.“ Sie selbst verbringt vier bis fünf Stunden täglich auf dem Vereinsgelände am Mittelwischweg und auch für viele andere Mitglieder sei der Reitclub Walle so etwas wie ein zweites Zuhause, erzählt sie: „Spätestens ab 16 Uhr sitzen hier fünf Leute und trinken Kaffee. Und einmal im Jahr fahren wir alle zusammen nach Cuxhaven.“

Bremens erste Reit-AG

Ein erklärtes Ziel des Reitclubs Walle ist es seit jeher, auch Kindern aus weniger gut betuchten Familien den Pferdesport zu ermöglichen. Vor vielen Jahren hat der Club in Kooperation mit der inzwischen geschlossenen Schule an der Vegesacker Straße Bremens erste Reit-AG für Mädchen und Jungen ins Leben gerufen, die sonst wohl eher nicht auf’s Pferd gekommen wären. Bis heute laufen AGs in Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen. Im Umgang mit den imponierenden Tieren können die Kinder und Jugendlichen dabei Erfahrungen machen, die in ihren Alltag und Schulalltag hineinragen, erzählt Frauke Biehl: „Da geht es gar nicht um Reiten als Sport, sondern um Basiskompetenzen: Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen und einmal pro Woche pünktlich da zu sein. Die Kinder nehmen da ganz viel mit, was das Selbstbewusstsein und das Sozialverhalten anbelangt.“ Christina Kremer ergänzt: „Ein Pferd kannst du nicht einfach wegstellen. Da musst du jeden Tag hin.“

Auch bei den regulären Reitstunden im Reitclub Walle geht es um viel mehr als nur die richtige Technik. Die Pferde werden ihren Reitern nicht etwa fertig gesattelt und getrenst einfach hingestellt. Die Reitschülerinnen und -schüler holen sie selbst von der Weide oder aus der Box und putzen, satteln und trensen sie. Nach der Stunde heißt es dann Hufe auskratzen, den Stall fegen, Sattel und Trense in der Sattelkammer verstauen und das Pferd versorgen.

„Bei uns gibt es das nicht, dass man kurz vor der Stunde kommt und dann einfach aufsitzt. Eine halbe Stunde vorher ist Anwesenheitspflicht, da holen wir in Ruhe das Pferd. Hinterher wird die Reithalle ordentlich hinterlassen. Man ist also etwa zwei Stunden beschäftigt; damit fahren wir unheimlich gut und das ist das, was uns ausmacht“, sagt die zweite Vorsitzende.

Dieses Konzept ist ganz offensichtlich erfolgreich. Der Reitclub Walle besteht mittlerweile nämlich seit genau 25 Jahren, er ist am 27. April 1993 gegründet worden. Aus den 17 Mitgliedern von damals sind mittlerweile 172 Reitbegeisterte geworden, die das Jubiläum kürzlich gebührend gefeiert haben. Auch da lief natürlich wieder alles in Eigenregie, wie Christina Kremer stolz erzählt: „Unser Jugendteam hat ein komplettes Programm mit Sackhüpfen, Schminken und Hufeisenwerfen auf die Beine gestellt, wir vom Vorstand haben nur die Reden geschrieben.“

Weitere Informationen

Mehr Informationen unter www.reitclub-walle-bremen.de.