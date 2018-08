Kassandra Ruhm (Scheitz)

Oslebshausen. „Ich dachte, es ist gut, Vorurteile abzubauen“, sagt Kassandra Ruhm und hatte vor zwei Jahren eine Idee, die noch immer ihre Kreise zieht: Ein Jahr lang hat sie jede Woche ein neues Poster herausgebracht, das Vorurteile entlarven soll und das an verschiedenen Stellen in Bremen wie zum Beispiel in Bürgerhäusern, Sparkassen, Sportvereinen oder Schulen gezeigt wurde. 45 der insgesamt 53 Plakate sind nun noch bis zum 27. September im Bürgerhaus Oslebshausen zu sehen.

„Es ist ein langer Weg, bis hier in den Köpfen ankommt, dass eine afrikanische Frau in Deutschland die Chefin sein kann. Nicht die Putzfrau“, ist auf dem Plakat zu lesen und das die Diplom-Bauingenieurin, Diplom-Informatikerin und alleinerziehende Mutter Virginie K. auf einer Parkbank zeigt. „Schwul ist kein Schimpfwort. Schwul sein bedeutet, jemanden zu lieben“ ist das Plakat beschriftet, das Jan und Volker unter einem Regenschirm abbildet. „Rampen statt Mitleid!“, fordert Harald K. „mit unscharfer Aussprache und scharfer Zunge“, der mit seinem Rollstuhl vor einem Laden mit Treppenstufen vor dem Eingang steht. Drei von 53 Plakaten, die Vorurteile gegenüber den vermeintlich Kranken, Andersartigen und Fremden aufzeigen und in Bild und Schrift auffordern, das eigene Denken und Handeln zu überdenken.

„Das sind Sachen, die mich nerven und die oft vorkommen. Beim Einkaufen zum Beispiel duzen mich die Leute oft, ich sieze aber zurück“, erzählt Kassandra Ruhm. Die Diplom-Psychologin, die bei der betrieblichen Sozialberatung an der Uni Bremen arbeitet, sitzt im Rollstuhl und kennt die Vorurteile zur Genüge. „Häufig wird bei mir gedacht, dass ich nicht arbeite und ich erhalte automatisch den Studententarif“, sagt sie. „Deshalb beschreibt das Bild mit Virginie K. meine Situation auch so gut: Schwarze werden als Putzfrauen gesehen und Behinderte liegen dem Staat auf der Tasche.“ Wenn sie eine angenehme menschliche Begegnung haben wolle, dann könne sie zu Aldi oder Rewe gehen und jemanden fragen, ob sie etwas aus dem Regal haben könne: „Aber sobald ich nicht mehr der Hilflos-Rolle entspreche, wird es anstrengend.“

Die Vorurteile beträfen aber in verschiedenen Schattierungen Menschen aus verschiedenen Gruppen: „Es gibt diese Norm, die Menschen einschränkt: Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Transgender, Schwarze oder alte Menschen“, sagt sie, während sie auf ein Plakat mit einem Pfau blickt: „Ein Vogel, der nicht wie die anderen fliegen kann, ist so ein trauriger Anblick“ steht daneben, „Für Vielfalt und gegen den Druck, normal zu sein!“ darunter. „Alle Menschen haben ihre eigenen Stärken und es ist schön und gut, wie man ist und dass man nicht nur schaut: Kann derjenige auch gut fliegen“, sagt die in Findorff wohnende Kassandra Ruhm. Das Bild mit dem Pfau ist dabei nicht das einzige Bild in dem Rahmen: „Schwul zu sein, finde ich schön“, meint der Student Marcel gleich unter dem Pfau-Bild. „Der Pfau passt zu mir und auch zu Marcel“, meint sie dazu.

Doch bis zur vorurteilsfreien Gesellschaft scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Beim Plakat mit Nesrin, Studentin der Sozialen Arbeit, die ein Kopftuch trägt, habe es auf facebook massive Reaktionen gegeben: Gegen die Demokratie sei das Kopftuch und damit die Studentin, frauenfeindlich und gegen Homosexuelle. „So viele Leute glauben, dass ein Kopftuch oder schwarze Haut oder ein Rollstuhl gleichbedeutend ist mit bestimmten Eigenschaften. Man sieht Kleinigkeiten, schließt aber eine Menge daraus“, sagt Kassandra Ruhm in ihrer Eröffnungsrede. „Aus bestimmten Merkmalen wird vieles geschlossen, was gar nicht der Fall ist. Es wird uns zugeschrieben und das passt oftmals nicht und dann tut das weh.“

Wenn man besser informiert sei, könne man auch besser leben. „Und ich habe gehofft, dass, wenn ich es aufschreibe, die Vorurteile seltener werden“, nennt Kassandra Ruhm einen Beweggrund ihrer Poster-Serie. Außerdem würde es leichter werden, wenn die Ausstellung auch häufiger anderswo gezeigt werden würde. „Mehr Informationen und mehr Bilder unter die Leute zu bringen, hilft vielleicht.“

Die Ausstellung „Bunt ist schöner“ mit Plakaten von Kassandra Ruhm ist noch bis Donnerstag, 27. September, im Bürgerhaus Oslebshausen, Am Nonnenberg 40, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 19 Uhr. Sehbehinderte haben die Möglichkeit, sich einen Audioguide am Tresen des Bürgerhauses Oslebshausen auszuleihen.

Weitere Informationen

Wer ein Interesse daran hat, die Ausstellung in seinen Räumlichkeiten zu zeigen, kann sich über die Internet-Adresse www.kassandra-ruhm.de an Kassandra Ruhm wenden. Auf der Website der Findorfferin besteht auch die Möglichkeit, die Dateien der Plakate herunterzuladen.