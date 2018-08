Äußerst lebendig und mitunter auch bissig: die Krokodile im Bremer Übersee-Museum, hier bei ihrer Ankunft im Juli 1976. (WALTER SCHUMANN)

Bahnhofsvorstadt. „Haben Sie noch Erinnerungen an einen Museumsbesuch in der Nachkriegszeit?“, fragt René Paul Niemann die Teilnehmer des Kulturstammtischs des Übersee-Museums. Er interessiert sich für Fotos, Eintrittskarten oder Schulaufsätze von Bremer Bürgern. Sie sollen Teil der für Ende 2019 geplanten Dauerausstellung werden, die der Museumsmitarbeiter gemeinsam mit seiner Kollegin vorbereitet. Diesmal steht die Geschichte des Hauses selbst im Mittelpunkt.

„Die Millionenwerte des Bremer Museums für Natur-, Völker- und Handelskunde haben in den drei Jahren nach dem Krieg mehr Schaden genommen als in den über fünf Jahren des Krieges“, berichtete der WESER-KURIER am 24. Februar 1948. Der ein Jahr zuvor gegründete „Ausschuss für den Wiederaufbau des Museums“ rief die Bremer zu Spenden für das heutige Übersee-Museum auf. Denn was die Bomben nicht gleich nach ihrem Abwurf zerstört hatten, litt in der Folgezeit unter den zahlreichen Schäden am Gebäude, berichtet Bettina von Briskorn.

Als Provenienzforscherin ist sie hauptsächlich damit betraut, die Herkunft der Exponate zu klären, die während der NS-Zeit Eingang in die Sammlung des Übersee-Museums fanden. Zusätzlich zu dieser Aufgabe bereitet Bettina von Briskorn gemeinsam mit ihrem Kollegen René Paul Niemann die neue Dauerausstellung für 2019 vor. „Geschichte und Geschichten. Erinnerungen an das Übersee-Museum von der Nachkriegszeit bis in die 1980er-Jahre“ soll sie heißen.

Dazu sammeln die Ausstellungsplaner persönliche Berichte oder auch Erinnerungsstücke, die die Beziehungsgeschichte der Bremer zu ihrem Übersee-Museum erzählen können. Von den Teilnehmern des Kulturstammtischs versprechen sie sich genau das. „Die Gruppe trifft sich regelmäßig und die Mitglieder fühlen sich dem Museum sehr verbunden“, erklärt Leiterin Miriam Savoca. Ein Vortrag, der Einblick in die Ausstellungsplanung gibt, soll Erinnerungen wecken und Gespräche anstoßen.

„Nach dem Krieg ging es nicht nur um Geld, sondern vor allem auch um ganz praktische Hilfe“, erklärt Bettina von Briskorn und verliest einen weiteren Zeitungsbericht. Veröffentlicht wurde eine detaillierte Bedarfsliste. Kiloweise Nägel und Schrauben wurden gebraucht. Auch Ziegelsteine, Dachpappe, Beton und Elektromaterial – und die Bremer lieferten. „Viele haben sich am Wiederaufbau beteiligt“, sagt Bettina von Briskorn und Kulturwissenschaftler Niemann lässt wissen: „Die Bremer hatten von jeher eine enge Beziehung zum Museum.“

Aus heutiger Perspektive betrachtet erscheint manches Engagement eher zweifelhaft, wie die weiteren Ausführungen zeigen, aber ein Museum spiegele immer auch den herrschenden Zeitgeist, betonen die Ausstellungsplaner. „Damals gab es noch keine Beschränkungen für die Einfuhr von Tieren aus anderen Ländern und so brachten Kapitäne mit, was ihnen auf ihren Reisen begegnete“, erzählt Niemann. Die Mitbringsel konnten allerdings oftmals nur noch tot in Empfang genommen werden. So wie die Darwin-Frösche aus Südamerika, denen der Seemann auf der Rückfahrt zunächst „Kreislaufstörungen“ attestierte, um sie dann am nächsten Tag endgültig „in Spiritus beerdigen“ zu müssen, wie dieser schriftlich festhielt. Sie waren verendet.

Das Krokodil, das viele der älteren Bremer noch persönlich kannten, war hingegen quicklebendig. So sehr, dass es seinem Pfleger einen Finger abriss. Und damit nicht genug. „Später wurde der Mann von einer Schlange gebissen und starb“, weiß Niemann. Daraufhin wurden die Tiere jedoch nicht abgeschafft. Die Sicherheitsmaßnahmen im Museum wurden verstärkt. In erster Instanz sah das wie folgt aus: Umwickelt eine Schlange einen Menschen, solle man sie mit einem Messer töten oder ihr mit einem Hammer den Schädel einschlagen. Erst später entschied man sich endgültig gegen die Haltung von giftigen und gefährlichen Tieren.

Das Aquarium hielt sich aber und blieb eine der Hauptattraktionen. Es war ein beliebtes Ausflugsziel für Schulkassen und Familien. Und die Bremer trugen weiter zur Artenvielfalt bei. „Fand man irgendwo ein Tierchen, brachte man es ins Überseemuseum“, sagt Niemann. So gesellten sich über die Jahre zahlreiche Schildkröten und Frösche zu den Fischen.

Nicht nur die Bürger, sondern auch die ansässige Kaufmannschaft unterhielt enge Beziehung zum Museum. Sie spendeten Geld und lieferten alles Mögliche an. „Die meisten der Sponsoren verfolgten natürlich auch ein bestimmtes Interesse“, ergänzt von Bris­korn. Im Gegenzug für ihre Unterstützung nutzten hiesige Großunternehmer das Museum als eine Art Werbeplattform. Und einigen habe es nicht ausgereicht, dass nur ihre Produkte Teil der Ausstellung wurden. „Sie wollten auch die Art und Weise der Präsentation be­stimmen, und das löste immer wieder Kritik von verschiedenen Seiten aus“, sagt von Briskorn

Im Laufe der 1970er-Jahre sei es endgültig zum Bruch mit den Kaufleuten gekommen. Sie stellten die finanzielle Unterstützung ein. Der Auslöser dafür sei eine Personalie und ein damit verbundener Richtungswechsel gewesen. „1975 wurde Herbert Ganslmayr der neue Direktor, und er wollte die Ökologie zum Schwerpunkt machen“, sagt Bettina von Briskorn. Die Politisierung der Gesellschaft, die sich damals auf breiter Linie vollzog, habe vor den Türen des Museums nicht Halt gemacht, zahlreiche Figurengruppen und Modellhäuser seien aussortiert worden. Das wiederum sei bei vielen Besuchern auf Unverständnis gestoßen.

Das ist auch einigen Teilnehmern des Kulturstammtischs in Erinnerung geblieben. Zurückgeholt werden diese Exponate nicht, aber ein anderer Publikumsmagnet soll zurückkehren. Niemann: „Der beliebte Kolonialwarenladen wird Ende 2019 auf jeden Fall Teil der neuen Dauerausstellung sein.“