Der Fotograf Caspar Sessler aus dem Fesenfeld bei der Vernissage seiner Ausstellung. Neben ihm: Lothar Bührmann, künstlerischer Leiter der Villa Ichon und künstlerischer Berater des Hafenmuseums Speicher XI in der Überseestadt. (fotos: Christoph Schiffer)

Ostertor/Überseestadt. Das „Present Perfect“ ist eine Zeitform, die dem deutschen „Perfekt“ entspricht. Sie beschreibt die „vollendete Gegenwart“, also einen Vorgang, der in der Vergangenheit abgeschlossen wurde, aber bis in die Gegenwart hineinreicht. Caspar Sessler hat diesen linguistischen Begriff gewählt, um seine Arbeit zu charakterisieren. Er nimmt eine alte Fotografie und sucht den damals fotografierten Ort in der Gegenwart auf. Er wählt den gleichen Standpunkt, den der Fotograf des historischen Bildes ausgewählt hatte und stellt einen identischen Bildausschnitt her. Dann setzt er einen Ausschnitt des historischen Bildes vor die Kamera und stellt die Collage direkt her. Er benutzt dazu ein Spezialobjektiv, mit dem er verschiedene Motivebenen scharf abbilden kann. Die Ergebnisse sind frappierend. Sesslers Werke sind noch bis zum 4. August in der Villa Ichon zu sehen.

Unter den älteren Besuchern der Ausstellung, die die alten Schwarzweiß-Szenen in der Wirklichkeit erlebt haben, macht sich während der Vernissage eine gewisse Spannung bemerkbar. Sie erzählen auch fremden Besuchern, dass sie die Szenen noch kennen. Auch der Fotograf musste lernen, dass die Bilder bei vielen Besuchern Erinnerungen wecken. Bei den Jüngeren gab es so etwas wie einen Aha-Effekt. „So war das also“, murmeln viele von ihnen. Caspar Sessler aus dem Fesenfeld verzichtet darauf, die Grenzen zwischen alt und neu in der Bildnachbearbeitung zu verwischen. Die Kanten zwischen den verschiedenen Bildern bleiben sichtbar.

Seine auffallendste, weil größte Arbeit, ist als Triptychon angebracht. Es zeigt den Bremer Hauptbahnhof damals und jetzt. Die Grenzen zwischen den Bildern sind durch die Rahmen markiert. Der Verlauf der Gebäudeteile ist aber präzise aufeinander abgestimmt. Das Tonnendach über der Bahnsteiganlage geht fließend von Alt in neu über. Im Zentrum hängt eine Schwarzweiß-Aufnahme des Bahnhofs aus der Zeit, in der Dampflokomotiven sich zischend um die Fortbewegung verdient machten. Auf der rechten Seite zeigt das Bild den neuen Anbau der ADFC-Fahrradstation in Farbe.

Auf der linken Seite verlässt gerade ein IC-Zug den Bahnhof. Im Hintergrund sieht man recht neue Gebäude. Andere, kleinere Arbeiten zeigen alt und neu streifenweise. Ein Streifen alt, ein Streifen neu, ein Streifen alt und so weiter. Bei diesen Bildern sind die Unterschiede zwischen alt und neu nicht so deutlich wie in anderen Bildern. Aber die Streifigkeit verleiht ihnen eine grafische Dimension.

Im Erdgeschoss hängen Arbeiten aus Berlin. In den Platz vor dem Reichstag hat Sessler einen Nazi-Aufmarsch montiert. Auch dieser politische Vorgang ist in der Vergangenheit abgeschlossen worden und er wirkt doch in die Gegenwart hinein. So weisen seine Collagen über ein „Weißt Do noch?“ oder ein „Erinnerst Du dich noch?“ hinaus und zeigen eine beeindruckende Tiefe.

Ingo Clauß, ein Kurator der Weserburg, dem Museum für moderne Kunst, erklärte in seiner einführende Rede in wohlgesetzten Worten, warum es sich bei diesen fotografischen Arbeiten um Kunst handelt. Wenn man Caspar Sessler fragt, ob er noch einmal in eigenen Worten sagen kann, warum seine Bilder Kunst sind, sagt er: „Da fragen Sie den Falschen. Ich mach das doch nur.“ Heißt, er hat eine Idee, beginnt sie zu entwickeln, macht erste Versuche und stellt fest: „Scheint etwas zu haben.“ Dann arbeitet er eine Fotoreihe aus und zeigt sie. Wenn dann Fachleute sagen. „Das ist Kunst“, ist ihm das recht.

Caspar Sessler wurde 1982 geboren. Er wuchs am Bodensee auf und lebt und arbeitet heute in Bremen. Was hat ihn nach Bremen verschlagen? „Bei einem Verwandtenbesuch habe ich mir auch die Hochschule für Künste angeschaut. Dort herrschte eine sehr angenehme Stimmung. Das hat mich dazu bewogen, hier zu studieren“, sagt er. Inzwischen ist er in Bremen verheiratet, aber viel unterwegs. Seit 2016 ist er Dozent für Fotografie an der DHBW-Mannheim und seit 2013 Dozent für Digitale Mediengestaltung an der Kunstschule Wandsbek in Bremen.

Sessler arbeitet außerdem als freier Fotograf und realisiert seine eigenen Projekte. Seine Arbeiten wurden vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Warum fotografiert er? „Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich bin fasziniert von seiner Fähigkeit, Neues zu erschaffen. Ich bin überzeugt, dass wir mit neuen Ideen, Konzepten und Dingen die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen", sagt er über seine Arbeiten. "Fortschritt entsteht beim Machen. Fotografie hat die Kraft, diesen Fortschritt – sei er gesellschaftlich, politisch, künstlerisch, gestalterisch oder architektonisch – sichtbar und gerade im digitalen Zeitalter einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.“

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Present Perfect“ von Caspar Sessler in der Villa Ichon, Goetheplatz 4, läuft noch bis zum 4. August. Öffnungszeiten: montags bis sonnabends 11 bis 13 Uhr und montags bis freitags 16 bis 20 Uhr.