Gönül Bredehorst packt Setzlinge in die kleinen Beete zwischen die Parkplätze. Bevorzugt sind Wildblumen, von denen heimische Insekten profitieren. (Roland Scheitz)

Gönül Bredehorst muss erst einmal Zigarettenkippen und Hundehaufen beseitigen. Erst dann kann sie mit mit Hacke und Schaufel der sogenannten Baumscheibe zu Leibe rücken. Rund 50 dieser kleinen Beete mit Straßenbäumen zwischen den Parkbuchten gibt es entlang der Münchener Straße, seitdem diese vor drei Jahren saniert wurde. Die Findorffer Beiratsprecherin will jetzt beim dritten Findorffer Pflanzfest mit gutem Beispiel vorangehen. "Aber es macht mir auch Spaß. Ich wühl ganz gern mal in der Erde", sagt die SPD-Politikerin.

Seit 2016 laden der Findorffer Beirat, die Initiative "Leben in Findorff" und der Verein der Findorffer Geschäftsleute alljährlich im Frühjahr zu diesem Pflanzfest ein. In diesem Jahr war auch erstmals die Klimazone Findorff dabei. Bekannte Unterstützer sind außerdem die Initiative "Bremen im Wandel", der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Bremer Umweltberatung. Und wie in den Vorjahren ließen sich jetzt auch rund 30 junge und alte Stadtgärtner dazu animieren, die kleinen grünen Inseln auf Vordermann zu bringen.

Das hieß vor allem, die Pflanzen aus den Vorjahren wieder etwas Raum zum Wachsen zu verschaffen, Müll zu beseitigen und natürlich neue Blumen und Kräuter in die Erde zu bringe. Ein entscheidender Arbeitsschritt konnte dabei dieses Jahr entfallen: Nachdem es in den 24 Stunden zuvor rund 30 Liter auf den Quadratmeter geregnet hatte, war kein Gießen der Jungpflanzen mehr notwendig. Dafür kam pünktlich zur Pflanzaktion die Sonne raus.

Wie alle anderen Pflanzhelfer konnte sich Bredehorst für ihre Beete aus einem großen Fundus von Pflanzen bedienen. Dafür hat Rike Fischer gesorgt, die neben ihrem Engagement beim BUND auch als Umweltaktivistin der Initiative „Bremen im Wandel" tätig ist. Bereits seit dem ersten Pflanzfest sorgt sie für die dabei verwendeten Setzlinge in der Münchener Straße.

Werkschule liefert viele Pflanzen

Die Garten- und Landschaftsbauer der Werkschule Hemelingen helfen dabei gewöhnlich und liefern palettenweise Pflanzen. In diesem Jahr profitierten die Findorffer auch von der Auflösung einer Wildblumengärtnerei in Lilienthal. "Da konnten wir zahlreiche Pflanzen für diese Aktion sichern", sagt Fischer. Der Wallerin ist vor allem die ökologisch wertvolle Bepflanzung ein wichtiges Anliegen: Damit die Bienen der Stadt eine reichliche Auswahl finden, die für den ökologischen Kreislauf lebenswichtig sind. Auch andere Insekten sollen Lebensraum finden, denn das lockt wiederum die Vögel an. „Dass es hinterher schön aussieht, ist eher ein Nebeneffekt“, erklärt sie. Also stehen heimische Wildblumen wie Mohn, Gundermann, Günsel und Glockenblumen auf dem Pflanzzettel. Ulf Jakob von der Initiative "Leben in Findorff" macht auch auf die "Findorffer Grünpoller" aufmerksam. Sie zieren vor allem die Einfahrt von der Münchener in die Augsburger Straße. Im Grunde sind es Pflanzkübel, die einen Metallpoller umfassen, der den Fußgängerweg sichtbar von der Straße trennt. "Eigentlich eine hübsche Idee, Aber das mussten wir den amtlichen Stellen regelrecht abtrotzen", erzählt Jakob. Dort hatte man tatsächlich die Sorge, das die Kübel zu dicht an den Straßenraum hineinragen. "Also kam wirklich jemand und hat offizielle den Abstand gemessen", berichtet Jakob.

Aus Sicht von Fischer und Jakob sind die Kübel als zusätzliches Grün ohnehin nur die zweitbeste Lösung, denn eigentlich geht es ihnen darum, den Anteil des Straßengrüns insgesamtrr zu erhöhen. Das bedeutet, sie würden am liebsten weitere Bereiche der Münchener Straße entsiegeln. Das Pflanzfest beschränkt sich dagegen auf die vorhandene Beete. "Die Sanierung vor drei Jahren stand unter dem Anspruch eines klimafreundlicher Umbaus und dafür hat man ziemlich viel Fläche betoniert und gepflastert", findet Jakob.

Rike Fischer hatte für dieses Thema noch eine besondere Aktion vorbereitet, die dann aber dem feuchten Wetter zum Opfer fiel. "Wir wollten mit Straßenkreide markieren, wo in der Straße der öffentliche Bürgersteig endet, und versiegeltes Privatgrundstück beginnt." Viele Grundstückbesitzer könnten hier aktiv werden. Allerdings nicht ohne amtliche Zustimmung. "Jeder muss wirklich für seinen Einzelfall eine Erlaubnis einholen, wenn er auf seinen Grundstück zum Beispiel einen Vorgarten anlegen will", beschreibt Fischer die Rechtslage. Aber das Thema werden man weiter verfolgen. "Die Aktion holen wir noch in diesem Jahr gesondert nach", verspricht sie.