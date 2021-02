Im kommenden September wollte Werner Bahlcke das 40-jährige Bestehen seines Blumengeschäfts in der Hemmstraße feiern und dieses noch ein paar Jahre weiter führen, doch nun hat die Pandemie ihn zur Schließung gezwungen. (Roland Scheitz)

Die Regale im hinteren Verkaufsraum sind schon leer geräumt. Für die Restbestände an Übertöpfen, Deko-Accessoires und Feinkost ist genug Platz, wo sonst kübelweise frische Blumen arrangiert waren. Seit Mitte Dezember ist Werner Bahlckes Blumengeschäft an der Hemmstraße 267 geschlossen, und es wird auch nicht mehr öffnen. So hat er es beschlossen, doch geplant war das nicht. Im September dieses Jahres hätte der Findorffer Florist 40 Jahre seiner Selbstständigkeit feiern können, wollte gut und gerne noch ein paar Jahre weitermachen. Doch so, wie es ist, kann er sich das nicht erlauben.

Die Anordnung kam Mitte Dezember unerwartet, der Kühlraum war noch voll mit frischen Blumen. Was nicht schnell im Familien- und Bekanntenkreis untergebracht werden konnte, wanderte in die grüne Tonne. „Ich habe sehr viel Geld verschenkt“, sagt Bahlcke. Einen Bestell- und Abholservice hat er nicht eingerichtet, das kam nicht in Betracht – zu groß das Risiko, dass dem Großteil der kurzlebigen Ware dasselbe Schicksal der Entsorgung blühte. „Um unseren Kunden schöne Sträuße binden zu können, müssen wir eine gewisse Auswahl vorhalten. Wir können aber auf dem Großmarkt nicht einzelne Stängel besorgen, sondern nur große Gebinde“, erklärt der Florist. Eine Ausnahme hatte er für die Weihnachtsfeiertage gemacht. Mit rund 50 bis 60 Bestellungen hätte er in den Vorjahren rechnen können. Diesmal waren die Anfragen an einer Hand abzuzählen. Den ersten Lockdown habe das Geschäft mit der Corona-Soforthilfe überstehen können. Doch bislang sei „kein Pfennig geflossen“ und keine Zeit mehr zu warten, sagt Bahlcke. „Und jetzt ist kein Geld mehr da.“

Marcella Dammrat-Tiefsee glaubt, es gehe vielen Unternehmen schlecht. (Roland Scheitz)

Seit mindestens drei Generationen handelt seine Familie mit Blumen und Pflanzen. Die Mutter führte ein Blumengeschäft im Bremer Norden, der Bruder ist als Florist in Worpswede tätig. Blumen & anderes zog in den Neubau an der Hemmstraße, als das Jan-Reiners-Zentrum ganz jung war. Im Laufe der Zeit schlossen viele Blumengeschäfte im Stadtteil. Doch hier „lief es gut“, sagt der 72-Jährige. „Die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht. An Ruhestand habe ich noch nicht gedacht.“ Nun verliert die langjährige Mitarbeiterin ihren Arbeitsplatz, bis zum Monatsende sollen nicht nur die verbliebene Ware, sondern auch das Mobiliar abverkauft werden. Einen Nachfolger aus seiner Branche zu finden: Diese Hoffnung hat Bahlcke aufgegeben. „Das macht heute niemand mehr. Und schon gar nicht jetzt.“

„Schockiert“ sei sie über die Nachricht von der Schließung, sagt Marcella Dammrat-Tiefensee – aber nicht überrascht. „Wir sollten uns nichts vormachen: Das ist nur der Anfang“, vermutet die Vorsitzende des Vereins der Findorffer Geschäftsleute. „Viele Unternehmen sind am Limit“. Das berichteten auch die Vertreter der Interessengemeinschaften und Stadtteilmanagements, die sich auf Einladung der Handelskammer Bremen wöchentlich bei Videokonferenzen austauschen, so die Findorffer Modehändlerin. Sie selbst habe im ersten Monat dieses Jahres über ihren Bestell- und Abholservice ein Drittel der Umsätze der Vorjahre erwirtschaftet. „Eigentlich kann ich unter diesen Umständen mächtig stolz sein. Doch die anderen zwei Drittel, die fehlen wirklich.“ Was die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen anbelange, „fallen viele Branchen komplett durchs Raster. Wir haben keine Lobby“.

Olaf Ernsting betreibt die letzte aktive Videothek in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Die diversen Unterstützungsprogramme hätten den Einzelhandel und viele Dienstleister bislang nicht berührt, und wann die angekündigte Überbrückungshilfe III eintreffe, wisse man nicht, bestätigt Karsten Nowak, Geschäftsführer für den Bereich Einzelhandel und Unternehmensförderung bei der Handelskammer Bremen. Der Eindruck, dass von Staats wegen umfangreiche Hilfen da seien, „ist einfach nicht richtig“, so Nowak. Viele Unternehmen säßen auf Warenlagern, die täglich an Wert verlören, könnten Raten für Investitionen nicht mehr bedienen, das Geld für neue Saisonware nicht mehr aufbringen. „Teile der Wirtschaft werden an die Wand gefahren. Vielen Branchen steht mittlerweile das Wasser bis zum Hals.“ Damit stünden nicht nur einzelne Existenzen und viele Arbeitsplätze auf dem Spiel, mahnt Nowak. „Wir haben die Riesen-Sorge, dass wir komplette Strukturen unwiederbringlich verlieren.“

Die Vertretungen der Stadtteil-Wirtschaft hätten sich bei ihrer gemeinsamen Konferenz darauf verständigt, dass es höchste Zeit sei, sich Gehör gegenüber der Politik zu verschaffen. „Wenn wir nicht überleben können, sacken ganze Stadtteile ab“, prophezeit auch Marcella Dammrat-Tiefensee. „Wir müssen endlich laut werden und sagen: So kann es nicht mehr weitergehen. Wir schaffen das sonst nicht.“

Zur Sache

Händler schreibt offenen Brief

Vor einigen Tagen hat Olaf Ernsting seinem Ärger und seiner Verzweiflung Luft gemacht. Mit drastischen Worten beschreibt der Findorffer Einzelhändler, der an der Fürther Straße die mittlerweile letzte aktive Videothek in Bremen leitet, die Situation. Als Kleinunternehmer fühle man sich inzwischen „wie der letzte Idiot“, so Ernsting in dem offenen Brief, den er über die sozialen Medien verbreitete. Mit der aktuellen Praxis bei den Förderungsmaßnahmen („ganz miese Nummer“) fühle man sich „richtig schön verschaukelt“. Dass die kleinen Händler schließen mussten, während die Großen „weiterhin unsere Produkte weiterverkaufen dürfen“: Das sei „Wettbewerbsverzerrung par excellence“.

Diplomatischer formuliert es die Handelskammer Bremen. Das Handelskammer-Plenum forderte vor wenigen Tagen die politisch Verantwortlichen auf, „bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie künftig stärker darauf zu achten, dass die Unternehmen arbeitsfähig bleiben können“. Sie benötigten dringend Perspektiven, „die statt eines kompletten Stillstands Möglichkeiten bieten, in einem epidemiologisch sicheren Rahmen den Kundenkontakt zu ermöglichen“, heißt es in der Resolution vom 18. Januar. Zudem seien die Überbrückungshilfen kontinuierlich an die konkreten Herausforderungen für die Wirtschaft anzupassen.

Als Einstieg in einen Stufenplan bis zur vollständigen Öffnung sei vorstellbar, einzelne Kunden nach vorheriger Anmeldung zu empfangen. Zudem sollten die Maßnahmen sich stärker an der regionalen Situation des Infektionsgeschehens ausrichten. Politik und Gesellschaft müssten zudem „mit aller Kraft“ daran arbeiten, dass möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit geimpft werden können. Nur auf diesem Weg ließen sich weitere Lockdowns verhindern – und damit ein folgenschwerer wirtschaftlicher Kollaps. In voller Länge wurde die Resolution, die den Titel „Wege aus dem Lockdown“ trägt, unter www.handelskammer-bremen.de im Internet veröffentlicht.