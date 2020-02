Damit sowohl Fußgänger als auch Radfahrer am Maschinenfleet in Gröpelingen wieder wie auf diesem Bild den Blick zum Blockland hinüberschweifen lassen können, werden dort derzeit etliche Büsche und Bäume von Fachleuten ausgelichtet. (Roland Scheitz)

Wie wird es mit dem Naherholungspark Bremer Westen weitergehen, wenn im September die über das dreijährige Projekt „Green Urban Labs“ geschaffene Stelle von Lisa Hübotter im Referat Grünordnung in der Umweltbehörde ausläuft? Diese Frage interessiert unter anderem den Gröpelinger Beirat brennend, in dessen Verantwortungsbereich Teile des großen Kleingartengebietes liegen. Beantworten konnte Hübotter diese Frage bei ihrem Besuch im Umweltausschuss am Mittwoch aber noch nicht. „Wir haben haushaltslose Zeit, das heißt es können keine Stellen ausgeschrieben werden, und es gibt noch keine konkrete monetäre Perspektive“, so die Umweltplanerin.

Das heißt aber keinesfalls, dass sich in dem 480 Hektar großen grünen Areal zwischen Blockland, Gröpelingen und Walle nichts täte. So ist Hübotter momentan unter anderem dabei, das dritte Frühsommerfest im Grünen Bremer Westen mit vielen kleinen Programmpunkten an den unterschiedlichsten Orten im Gebiet für Sonntag, 7. Juni, vorzubereiten. Unter anderem möchte sie an diesem Tag in Absprache mit Katharina Rosenbaum, Geschäftsführerin des Bremer Landesverbands der Gartenfreunde, eine Leerstands-Börse anbieten. Anders als in den Jahren 2018 und 2019 wird Hübotter zufolge dieses Mal die Hauptbühne am Magnolienweg und somit in Walle eingerichtet und nicht mehr beim ehemaligen Jugendknast an der Carl-Krohne-Straße. Dies habe zum einen damit zu tun, dass jeder Stadtteil einmal in der Gastgeberrolle sein sollte – aber auch damit, dass die Zukunft des im ehemaligen Jugendknast angesiedelten Projektes Blocklandgarten derzeit noch ungewiss sei.

Das Frühsommerfest ist der Auftakt zur Bremer Woche des Gartens, die am 14. Juni mit dem Tag des Gartens beim Landesverband der Gartenfreunde im Floratrium endet. In dieser bunten Gartenwoche öffnen zahlreiche Hausgärten, Parks, Urban-Gardening-Projekte, Dachgärten und Kleingärten ihre Pforten für Interessierte, und es gibt Führungen, Workshops, Lesungen und andere Angebote rund um das Thema Garten. Bis zum 31. Januar konnten sich alle anmelden, die mit ihren Gärten oder einem Programm dabei sein möchten. Leider gebe es hierfür bisher aber noch keinen Beitrag aus Gröpelingen, sagt Hübotter.

Gärten können bereits vermietet werden

Sie hat sich mittlerweile mit verschiedenen Vereinen zusammengetan, um neue Garten-Angebote ins Leben zu rufen. So sollen zum Beispiel in Walle zwei Selbsterntegärten angelegt werden, die so ähnlich funktionieren wie das Angebot der „Ackerhelden“. Dort können bereits mit Obst- und Gemüsepflanzen angelegte Gärten gemietet werden. In Gröpelingen will Hübotter versuchen, im Gebiet des Kleingartenvereins „Blüh’ auf“ am Ringelblumenweg über das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) ein Gemeinschaftsgarten-Projekt anzuschieben. Bei den Gartenfreunden am Mittelwischweg wiederum könnten Kleingarten-WGs etabliert werden. Denn dort gebe es besonders große Gärten, die mit Flächen bis zu 600 Quadratmetern im Alleingang nur schwer zu bewirtschaften seien. „Das ist gerade für Berufstätige eher abschreckend – vor allem, wenn man im Sommer dann auch mal drei Wochen in den Urlaub fahren möchte.“ Deshalb sei die Idee entstanden, dass sich mehrere Gartenbegeisterte nach dem Vorbild einer Wohngemeinschaft einen Garten teilen könnten – eventuell auch mit einer unterteilten Laube.

Etwas konkreter geworden sei nach zweieinhalb Jahren außerdem das Vorhaben „Rundweg In den Wischen“, so Hübotter. Diese fünf Kilometer lange Rundstrecke zum Fahrradfahren, Wandern und Spazierengehen soll die Waller Straße östlich des Waller Feldmarksees über den Pfad parallel zum Maschinenfleet mit dem Edelweißweg im Westen verknüpfen. Der Weg führt zurück über den Waller Marschweg und wird über eine neue Querung des Schirmdeichgrabens an den Rundweg um den Waller Feldmarksee angebunden.

Das Projekt soll in zwei Bauabschnitten (Bauabschnitt eins von Juni bis September und Bauabschnitt zwei ab Anfang 2021) realisiert werden. Unter anderem wird dafür vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV) am Schirmdeichgraben eine neue Brücke gebaut und am Maschinenfleet eine weitere Brücke saniert. Die Vorbereitungen laufen – Hübotter zufolge ist damit begonnen worden, Bäume zu fällen. So habe man am Waller-Marsch-Weg etliche Pappeln entfernen müssen, um die Benutzbarkeit dieses Weges gewährleisten zu können, was nun erst einmal ziemlich nach Kahlschlag aussehe: „Wir werden selbstverständlich Bäume nachpflanzen.“

Geplant ist, in den nächsten Jahren auf leer stehenden Parzellen in diesem Bereich Wald, Gehölzflächen, Streuobstwiesen und Gewässerbiotope anzulegen. Unter anderem kümmern sich Lisa Hübotter und ihr Kollege Thomas Knode gezielt um eine Fläche, auf der die invasiven Pflanzen Herkulesstaude und Japanischer Staudenknöterich gesichtet worden sind. Der Vertrag mit dem Pächter ist Hübotter zufolge daraufhin gekündigt worden. Beim Graupappelweg im Gebiet des Kleingartenvereins Morgenland solle außerdem umfangreich aufgeforstet werden.