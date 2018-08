Es bewegt sich wirklich was, und zwar auf dem Schulhof der Findorffer Oberschule, die nach und nach für die Zukunft fit gemacht werden soll. (roland scheitz)

Regensburger Straße. „Ausbau der Oberschule Findorff“ lautete wieder einmal der Tagesordnungspunkt. Die Mitglieder des Bildungsausschusses, die sich zur ersten öffentlichen Sitzung in der Mensa an der Nürnberger Straße einfanden, erwartete eine positive Überraschung. Denn es war unübersehbar: Auf dem Schulhof tut sich etwas. Es erwartete sie außerdem ein prächtig gelaunter Schulleiter, der noch einiges mehr an guten Neuigkeiten ankündigen konnte. Schritt für Schritt soll die Schule auf die Zukunft eingestellt werden. Es sieht so aus, dass nach jahrelangen Appellen tatsächlich etwas in Bewegung gekommen ist.

In den letzten Sommerferienwochen waren dann die Bagger angerückt, um den Boden für die neuen Mobilbauten gründlich vorzubereiten, erzählte Uwe Lütjen. Der Aufwand war notwendig, so der Schulleiter, weil die bestehende dünne Asphaltdecke die neuen zweistöckigen Container nicht getragen hätte. In Laufe dieser Woche sollen laut Lütjen die letzten Pflasterarbeiten beendet sein und die Bauzäune bis auf Weiteres an den Schulhofrand rücken.

Nach seinen Informationen sollen in den Herbstferien die neuen Mobilbauten geliefert werden. Sie werden ein besserer Ersatz für die alten Container sein, die vor einiger Zeit abgeholt worden waren: Im Erdgeschoss des kompakten Baus sollen zwei barrierefrei erreichbare Räume für den Ganztag eingerichtet werden. Im Obergeschoss werden zwei mit je 70 Quadratmetern vergleichsweise großzügige Klassenräume Platz finden.

Ein, so Lütjen, „unglaublich positiver“ Nebeneffekt der Boden- und Pflasterarbeiten war, dass damit auch die Schwellen am Zugang zum Schulhof eingeebnet und die lange gewünschte Barrierefreiheit geschaffen werden konnte. Das nützt Rollstuhlfahrern zwar aktuell noch nicht viel, doch die Schule habe die Zusage, dass für die Turnhalle im Souterrain sowie für die Treppen zur Aula barrierefreie Zugänglichkeit geschaffen werden solle. Wermutstropfen war die Tatsache, dass für den Mobilbaustandort drei Bäume gefällt werden mussten. Doch für die laut Lütjen relativ jungen Exemplare sei Ersatz versprochen worden.

Vor eineinhalb Jahren hatten Schule und Behörde die Idee vorgestellt, in den Fluren vor neun Klassenräumen „Lerninseln“ einzurichten: Konkret Sitzgruppen, an denen die Schülerinnen und Schüler alleine oder in kleinen Teams arbeiten können. Die entsprechenden Klassenräume sollten Fenster zum Flur erhalten, damit die Lehrkräfte ihre Schüler im Blick haben. Die Umsetzung scheiterte allerdings bislang daran, dass bei den Planungen Mängel im Brandschutzkonzept aufgefallen waren. Das Bauordnungsamt hatte daher die Genehmigung bis auf Weiteres verweigert. Zwischenzeitlich habe es allerdings Begehungen und intensive Gespräche mit der Behörde im Beisein engagierter und fachlich versierter Eltern gegeben, bei denen Lösungen entwickelt wurden. Lütjen geht davon aus, dass die Brandschutzmaßnahmen im Sommer 2019, der Bau der Lerninseln im Sommer 2020 umgesetzt werden.

Zeitplan gibt es noch nicht

Noch keinen konkreten Zeitplan gebe es für den geplanten Neubau, für den die Schule sich in Richtung Grünflächen an der Bayreuther Straße erweitern könnte. Doch die Planungen sind in Gang, das notwendige Beteiligungsverfahren solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, so Lütjen. Die Notwendigkeit für die Schaffung zusätzlichen Raumes steht außer Frage: Wegen der Entwicklung der Schülerzahlen im Bremer Westen muss und will sich die Oberschule Findorff auf eine künftige Sechszügigkeit einrichten.

Ein ganz anderes Thema, das vor allem sämtlichen Grundschulen – nicht nur in Findorff – schwer zu schaffen macht, ist das leidige Problem der „Elterntaxis“. Aus den Grundschulen Augsburger Straße und der Admiralstraße berichtete man, welch haarsträubende Situationen sich zu den täglichen Bring- und Abholzeiten rund um die Schulen ergeben. Das Verkehrschaos ist eine Belastung für die Anwohner der angrenzenden Wohnstraßen, und mitunter lebensgefährlich für die Kinder, bestätigte Doris Weisse, stellvertretende Schulleiterin an der Augsburger Straße.

Bei Elternabenden werde das Thema immer wieder angesprochen, und es werde über die Schulkinder versucht, irgendwie auf die Eltern einzuwirken: Doch in der Praxis fehle es oft an der entsprechenden Rücksicht und Einsicht.

Zu diesem Themenbereich war Katja Muchow, stellvertretende Geschäftsführerin des Landesverbandes des Bunds für Umwelt und Naturschutz (Bund), mit einem Angebot an die Nürnberger Straße gekommen: Über das Projekt „Klimazone Findorff“ bietet der Verein speziell für Findorffer Schulen die Durchführung von Aktionstagen an. Interessierte Schulen können sich ab sofort für das Bund-Projekt „Zu Fuß zur Schule“ anmelden, das mit guten Argumenten vielleicht manche Eltern umstimmen könnte.