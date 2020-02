Überseestadt. Sein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr morgens, doch heute wurde er schon viel früher aus dem Bett geklingelt: Stromausfall. Kein großes Ding, war schnell erledigt, erzählt er. Markus Günsch arbeitet seit 36 Jahren für den Großmarkt Bremen, und ist seit 25 Jahren als Marktaufsicht der Mann für alle Fälle. In seinem 16-Hektar-Revier in der Überseestadt kennt er jedes Eckchen, jedes Gesicht und fast jeden Namen. „Ab Ende März steht hier alles voll mit Pflanzenständen. Das ist meine Lieblingszeit“, erklärt der 56-Jährige und zeigt auf das riesige leere Außengelände. In die Halle sind die frühen Sprösslinge eingezogen: Stiefmütterchen, Primeln, Traubenhyazinthen und Mini-Narzissen für all jene, die den Frühling nicht mehr erwarten können. Der Großmarkt Bremen ist der größte Umschlagplatz weit und breit für alles, was grünt und blüht. Und der Valentinstag ist für die Floristikbranche die erste Blütezeit des Jahres.

Frühmorgens um zwei Uhr ist für Dirk Schröder die Nacht in Emtinghausen zu Ende. Eine Stunde später öffnen die Tore der Blumenhalle, kurz nach 4 Uhr sind die ersten Kunden des Blumengroßhändlers da. Die Auswahl ist paradiesisch – aber exklusiv für Gewerbetreibende. Floristen, Gartencenter, Gartenbauer aber auch Gastronomie und Hotellerie aus Bremen und der Region decken sich hier mit frischem Nachschub ein, während die meisten ihrer Kunden und Gäste noch schlafen. Schröder ist gelernter Steuerberater, und er hatte eigentlich gar nicht vor, den Familienbetrieb zu übernehmen, erzählt er. „Mein Vater sagte: Probier’s doch einfach mal ein Jahr lang aus. Daraus wurden jetzt schon 30 Jahre.“ Mit Zahlen müsse er auch hier umgehen, aber das besondere Flair des Marktes gefiel ihm, der Umgang mit den Kollegen und Kunden. „Das ist hier wie eine Börse, nie vorhersehbar, immer aufregend“, sagt der Großhändler. Der Valentinstag, sagt er, sei für die Branche schon vor dreißig Jahren wichtig gewesen. „Aber seit zehn, fünfzehn Jahren gibt es einen richtigen Boom.“

Um 7 Uhr morgens ist der große Ansturm vorbei und es wird langsam wieder ruhiger. Birgit Pappert nimmt noch einen kleinen Schluck aus dem Kaffeebecher. Das Auto ist beladen, um 8 Uhr will sie in ihrem Laden an der Schwachhauser Heerstraße stehen. Täglich außer sonntags wird in der Blumenhalle gehandelt, und praktisch jeden Tag sei sie dabei, erzählt die Floristin. Zwar könne man die Ware längst auch über’s Internet bestellen und liefern lassen. „Aber ich muss die Blumen sehen, riechen, anfassen können“, erzählt die Inhaberin des Blumengeschäftes Ekkehard Lange. An normalen Tagen stelle sie hier fünf bis sechs große Kübel zusammen – für den Valentinstag brauche sie mindestens dreimal so viel. „Nach dem Muttertag ist der 14. Februar unser wichtigster Feiertag“, erklärt Pappert. Die männliche Kundschaft sei an diesem Tag deutlich in der Mehrzahl, und vor allem die jüngere Generation – „so ab 30“ – sei gut vertreten. „Ich habe Glück: Meine Kunden wissen gute Floristik zu schätzen.“ Manche haben schon frühzeitig daran gedacht und einen Strauß vorbestellt, vielen falle das Datum aber erst im Laufe des Tages ein, und auch sie sollen noch eine gute Auswahl finden.

Klar, die romantische rote Rose sei der unbestrittene Star der Veranstaltung, aber auch Tulpen, Anemonen oder Ranunkeln liefen gut. „Die meisten meiner Kunden nehmen nicht einfach irgendwas“, berichtet die Floristin. „Da wird dann schon liebevoll ausgesucht und zusammengestellt“. Im Trend seien zurzeit opulente Sträuße für große Vasen, die so natürlich wirkten „wie frisch von der Wiese gepflückt“, weiß die Fachfrau. „Das sieht man zurzeit ja auch in den Wohnzeitschriften.“

„Wir waren neulich zu Besuch bei einer jüngeren Nachbarin“, erzählt Markus Günsch und wundert sich. „Die Wohnung schick eingerichtet, aber nirgendwo eine einzige Blume!“ Es ist 9 Uhr, Zeit für eine Pause. Die erste Etappe seiner täglichen Langlaufstrecke ist absolviert, sechs bis sieben Kilometer dürften es pro Tag locker sein, erzählt der Großmarkt-Mitarbeiter. Neben dem Blumenmarkt gibt es ja noch die Erzeugerhalle für die Anbieter der Region, die Obst und Gemüsehalle, den Cash-and Carry-Markt und die Spezialitätenhalle – alleine mehr als 55 000 Quadratmeter überdachter Raum. Rund eine Viertelmillion Tonnen an Obst und Gemüse, Blumen und Pflanzen, Fisch, Fleisch, Naturkost und Spezialitäten werden pro Jahr auf dem Bremer Großmarkt umgeschlagen. „Das ist schon eine ganz eigene Welt hier“, sagt Günsch.

Zum Valentinstag wünscht die Kundschaft Rosen in allen Farben, so lange sie rot sind: Darauf hat sich auch Oliver Truffel eingestellt. „Ich sage den Leuten ja immer: Es gibt auch so viele andere schöne Blumen”, erzählt der Großhändler aus dem Steintor, der mit seiner Schwester den Familienbetrieb mit fast 90-jähriger Tradition als botanisches Delikatessengeschäft führt. „Aber nützt ja nix“. Jede Menge ungewöhnlicher Schönheiten mit komplizierten Namen wetteifern um die Kundengunst. „Im Vergleich zu früher ist die Vielfalt viel größer, und die Qualität deutlich besser geworden“, erklärt Truffel und präsentiert zum Beweis eine prächtige französische Tulpe: „Solch große Blüten und dicken Stängel hätten Sie früher zu dieser Jahreszeit nicht bekommen.“ Die Maueröffnung habe der Blumenbranche noch einen weiteren Festtag beschert: Den internationalen Frauentag am 8. März, den man auch den „sozialistischen Muttertag“ nennt. „Da wollen dann alle Nelken.“

Zur Sache

Der Valentinstag

Laut Handelsverband Deutschland beschert der Valentinstag dem Einzelhandel zusätzliche Umsätze in Höhe von einer Milliarde Euro. Statistiken der Informations-Gesellschaft Agrarmarkt (AMI) besagen, dass deutsche Kunden rund um dem Valentinstag gut doppelt so viel Geld für Blumen ausgeben wie in normalen Wochen. Dennoch ist der Valentinstag mitnichten eine Erfindung der Blumenhändler. Tatsächlich hat das „Fest der Liebenden“ eine viel längere Tradition. Bereits im antiken Rom seien rund um dieses Datum Blumen verschenkt worden, heißt es in einer Begriffsklärung der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau. Die Römer sind auch direkt dafür verantwortlich, dass der 14. Februar bereits vor knapp 1500 Jahren dem heiligen Valentin gewidmet wurde. Dessen historische Identität ist zwar nicht eindeutig geklärt, wird aber üblicherweise einem Bischof dieses Namens zugesprochen, der im dritten Jahrhundert in Terni in der italienischen Provinz Umbrien wirkte. Der Legende nach wurde Bischof Valentin hingerichtet, weil er trotz des Verbots des römischen Kaisers an seinem Glauben festgehalten, und sogar christliche Trauungen vorge-

nommen haben soll. Erzählt wird zudem, dass Valentin seinen frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt habe. Als Feiertag der Liebe ist der 14. Februar seit dem frühen 15. Jahrhundert belegt.