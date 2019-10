Anbiethalle in der Überseestadt sucht einen neuen Betreiber

Vor gut drei Jahren ist die Anbiethalle in die alte Bahnmeisterei am Speicherhof umgezogen. (Frank Thomas Koch)

Innerhalb der Gastro-Szene ist es schon seit längerer Zeit ein Thema, dass sich bei der Anbiethalle in der Überseestadt ein Betreiberwechsel anbahnt. Anfang Oktober ist die Ausschreibung bekannt gemacht worden und die Sache damit amtlich: Wer sich für die Dienstleistungskonzession zum Betrieb der Gastronomie in der Anbiethalle interessiert, der kann sich bis zum 30. Oktober bei der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) Bremen bewerben.

In den entsprechenden Unterlagen ist der 1. Februar 2020 als Starttermin genannt, vermietet werden soll das Objekt demnach zunächst für fünf Jahre mit der Option, den Vertrag anschließend um jeweils ein Jahr zu verlängern. Mehr als zehn Jahre darf die Gesamtmietzeit am Ende aber nicht betragen, so schreibt es laut WFB-Sprecherin Juliane Scholz die Konzessions-Vergabeverordnung vor. Dabei wünscht sich die WFB – auch das geht aus den Unterlagen hervor – dass die Anbiethalle im klassischen Sinne weitergeführt werden soll. So ist in der Ausschreibung von passender Dekoration mit Hafenbezug die Rede, und als Anschauungsmaterial ist eine Speisekarte des aktuellen Betreibers angehängt, die etwaigen Nachfolgern in kulinarischer Hinsicht den Weg weisen soll. Darauf finden sich Labskaus, Brathering, Strammer Max und Seelachsfilet – handfeste Hausmannskost also.

Anbiethalle mit historischem Hintergrund

Schließlich ist die Anbiethalle nicht irgendein x-beliebiges Restaurant, sondern eine Institution. Das hängt mit ihrem besonderen historischen Hintergrund zusammen. So reichen die Wurzeln dieser ganz speziellen Lokalität zurück bis in die 1950er-Jahre, als es in Bremens Häfen noch richtig brummte. Damals war eigens das sogenannte Sozialwerk der Hafenarbeiter gegründet worden, um im Hafen drei Kantinen mit preisgünstigen Speisen und Getränken für die Hafenarbeiter und Angestellten zu bewirtschaften: Hafenkantine I im Hafenhaus am (mittlerweile zugeschütteten) Überseehafen, Hafenkantine II zwischen Schuppen 14 und 16 und Hafenkantine III am Kopf des Europahafens.

Die gesamte Geschichte wird im Digitalen Heimatmuseum Bremen erzählt: Als 1959 das Sozialwerk ins Schlingern geriet, gründeten Vertreter verschiedener Sparten der Hafenwirtschaft den Verein Anbiethallen, dem zum Beispiel die Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG), Stauereibetriebe, der Gesamthafenbetrieb oder auch die Haake-Beck-Brauerei angehörten. Aus ursprünglich drei wurden auf diese Weise bis zum Jahr 1967 neun Kantinen im gesamten Hafengebiet. Der bremische Begriff „Anbiet“ stammt dabei nicht etwa vom Wort „anbieten“, sondern von „anbeißen“. Zur Anbietzeit – in der Arbeitspause also – kamen die Hafenarbeiter pulkweise in die Anbiethalle. Der besondere Clou dabei: Dort herrschte kein Verzehrzwang, sodass man dort auch die selbst geschmierten Butterbrote verzehren konnte, wenn gespart werden musste.

Umzug im Sommer 2016

Als vor rund fünf Jahren die Schließung der letzten dieser Einrichtungen drohte, ging ein Aufschrei durch Walle. Der Beirat legte sich mächtig ins Zeug, um die Anbiethalle zu ­erhalten. Tatsächlich konnte die Lokalität im Sommer 2016 mit dem Umzug aus einem ­Verwaltungsgebäude am Hansator in die alte Bahnmeisterei am Speicherhof 4 gerettet ­werden.

Hafenarbeiter dürften heutzutage unter den Gästen die Ausnahme sein, stattdessen kommen Angestellte aus den umliegenden Betrieben. Die Beliebtheit des urigen Lokals hänge dabei ganz entscheidend mit der Person und Persönlichkeit ihres Betreibers zusammen, ist aus dem Stadtteil zu hören. Und: „Ein Leuchtturmwärter ist bei einem Leuchtturm nicht unerheblich.“ Noch-Wirt Hans-Jürgen Schreiber, der im Sommer 2016 mit Stammgästen den Umzug gewuppt hatte, sei eben ein Original, das – wenn denn überhaupt – wohl nur schwerlich ersetzt werden könne. Dementsprechend werde die Suche nach einem Nachfolger wohl nicht ganz einfach, vermuten Beobachter aus dem Stadtteil. Zumal die Anbiethalle auch etwas ab vom Schuss liege und es in Premium-Lagen wie etwa am Europahafen-Kopf zukünftig auch Gastronomie geben werde.

„Mir tut das Ganze sehr leid“

Aus gesundheitlichen Gründen müsse er nun doch etwas früher aufhören als ursprünglich geplant, erklärt der 65-jährige Hans-Jürgen Schreiber den Grund für die Nachfolgersuche – von Wollen könne dabei aber keine Rede sein: „Mir tut das Ganze sehr leid.“ Elfeinhalb Jahre lang war der Waller Traditionsbetrieb unter Schreibers Regie, seit er das Lokal nach dem plötzlichen Tod seines Bruders 2008 übernommen hatte. Dieser wiederum hatte die Anbiethalle – damals noch im Hafenhochhaus – seit 1984 geführt. Aktuell wird der Wirt von zwei Festangestellten und zwei Teilzeitkräften unterstützt. Zum 31. Dezember habe er seinen Mitarbeitern nun allerdings kündigen müssen, so Schreiber.

Mindestens zwei Punkte dürften ihm zufolge für potenzielle Interessenten besonders attraktiv sein: „Der Betrieb läuft gut, das Mittagsgeschäft läuft perfekt. Und die Arbeitszeiten sind ideal: Von 6 bis 14 Uhr, nachmittags und sonntags frei. Aber wer Lust hat, der kann natürlich auch am Wochenende öffnen.“

Die Besucherzahlen, die die WFB in ihrer Ausschreibung nennt, klingen vielversprechend: Rund 100 Gäste kommen demnach pro Tag in das Etablissement, und rund 260 Interessierte lassen sich per Verteiler regelmäßig über das Speisenangebot informieren.

Laut Ausschreibung können sich Interessenten in diesen Tagen in der Anbiethalle umschauen. Wie viele Bewerbungen schon bei der WFB eingegangen sind, will Sprecherin Juliane Scholz noch nicht verraten: „Das Verfahren läuft, deshalb darf ich leider keine Angaben zum Zwischenstand machen.“ Hans-Jürgen Schreiber wünscht sich und den Stammgästen nun einen motivierten und freundlichen Nachfolger: „Ich hoffe auf die Waller Geschäftsleute, die schon ein gewisses Interesse gezeigt haben.“ Und auch bei der WFB hofft man, dass die alte Hafenkantine im gewohnt-bewährten Stil weitergeführt werden kann.