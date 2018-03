Noch immer steht das Parkhaus an der Marcuskaje weitgehend leer. Das ärgert auch die Gewoba, die das Gebäude angemietet hat. (Roland Scheitz)

Überseestadt. In der Überseestadt leben immer mehr Kinder und Jugendliche – zum Beispiel im Wohnkomplex Marcuskaje, in dem es 150 öffentlich geförderte und 100 frei finanzierte Wohnungen gibt. Und es werden noch mehr Familien ins Quartier ziehen, wenn Ende des Jahres das Projekt Hafenpassage fertiggestellt ist. Vor diesem Hintergrund wollte Gewoba-Bereichsleiter Ralf Schumann gerne wissen, wie es Mietern in der Überseestadt geht und wie sich vor allem die jüngeren Bewohner dort fühlen. Unterstützung bekam er dabei von Sozialpädagogin Sophie Schleinitz, die an der Hochschule Bremen angehende Sozialarbeiter unterrichtet. Ein Schwerpunkt des Studiengangs besteht darin, dass Studierende in die Stadtteile gehen und eine „aktivierende Befragung“ durchführen.

So klingelten die Studenten und Studentinnen im November und Dezember zwischen Überseetor, Am Waller Freihafen, Konsul-Smidt-Straße und Marcuskaje an etlichen Haustüren und kamen mit vielen Anwohner dazu ins Gespräch, wie familienfreundlich diese die Überseestadt finden und ob sie mit den vorhandenen Angeboten für Kinder und Jugendliche zufrieden sind.

Agnieszka Susczyk (v. l.), Carolin Bischoff, Ninja Samadzai-Scholz und Bianca Bauer vom neuen Treff "Kaje International". (Roland Scheitz)

Die Ergebnisse dieser Befragung sind kürzlich im Hafenmuseum Speicher XI präsentiert worden.

Das Feedback war groß: 95 Personen beantworteten die Fragen der Interviewer. Viele von ihnen äußerten sich dabei positiv über ihre Wohnung, die Nachbarn sowie Sportmöglichkeiten und Restaurants vor Ort. Moniert wurde allerdings, dass bislang vor Ort ein Supermarkt, Apotheken und Ärzte fehlen. Die Anbindung über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) allerdings beurteilten viele der Befragten als schlecht. Insbesondere wurde bemängelt, dass in der Überseestadt bislang keine Nachtlinie verkehrt. Auf diese Weise können weder Anwohner kulturelle Angebote in der Stadt per Bus und Bahn wahrnehmen, noch können Besucher das GOP Varieté-Theater mit „Öffis“ erreichen.

Volle Straßen, leeres Parkhaus

Und selbstverständlich kam auch das Thema Autoverkehr zur Sprache. Es gebe im Quartier nur wenige Ampeln und Autos seien dort häufig zu schnell unterwegs, war dabei zum Beispiel zu hören. Kostenlose Parkmöglichkeiten wiederum seien kaum vorhanden. Dabei sorge seit Längerem ein Gerücht unter den Mietern für Unruhe: Dass sie in Zukunft Parkgaragenplätze mitmieten müssten. Eine Zwangsverpflichtung zur Anmietung von Garagenplätzen werde es nicht geben, sagt dazu allerdings Schumann, der gleichzeitig betont: „Die Parkplatzsituation ärgert uns auch.“ Denn die Gewoba ist Generalmieter des Parkhauses an der Marcuskaje und hat Schumann zufolge die Stellplatzmiete bereits von 75 auf 60 Euro monatlich gesenkt. Die Hochgarage wird dennoch kaum von den Anwohnern genutzt – da die Parkplätze dort aber ausdrücklich für den Wohnkomplex vorgesehen sind, kann das Parkhaus nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Aktuell führt die Gewoba nun Gespräche mit dem Eigentümer der Immobilie darüber, ob dort Fahrradboxen für die Bewohner eingebaut werden können.

Nach Verbesserungsvorschlägen befragt, nannten einige Anwohner neben günstigen Parkplätzen auch eine Carsharing-Station oder ein Schwimmbad. Insbesondere fehle es auch an Treffpunkten, meinten außerdem einige der Interviewten. So wäre ein Freizeitheim für Jugendliche toll und es sollte Angebote für Kinder im Winter geben. Auch Ralf Schumann würde Kindern von fünf bis elf Jahren in der Überseestadt gerne mehr bieten; er führt zu diesem Thema gerade Gespräche mit der Diakonischen Jugendhilfe. „Wir hätten gegebenenfalls auch eine Wohnung, die wir dafür zur Verfügung stellen könnten.“ Zuvor müsse dieses Vorhaben aber mit der Behörde abgesprochen werden.

Auch manche Erwachsene wünschten sich im Rahmen der Befragung Möglichkeiten und Orte für Treffen und Begegnungen. Schließlich sind innerhalb einer relativ kurzen Zeit viele Menschen in die Überseestadt gezogen, die sich noch nicht kennen und auch noch keine Nachbarschaft bilden. Ein Anwohnerfest würde auch Ralf Schumann unterstützen. Ob darüber hinaus tatsächlich Bedarf an einem eigenen Bewohnertreff besteht, das will er noch genauer in Erfahrung bringen. Bei der Präsentation im Hafenmuseum meldete sich nun jedenfalls auch Agnieszka Susczyk vom kürzlich eröffneten Treff „Kaje International“ zu Wort. Alle Interessierten seien in der neuen Begegnungsstätte des Vereins Innere Mission in der Energieleitzentrale willkommen, unterstrich sie. Dort gebe es neben schönen Räumlichkeiten auch die Möglichkeit, das zukünftige Programm mitzugestalten, unterstreicht sie. Der Treff stehe dabei ausdrücklich auch geflüchteten Menschen aus den umliegenden Wohnheimen offen. Worauf sich die Bewohner der Überseestadt außerdem in diesem Jahr freuen können: Annette Wagner möchte gerne wieder mit ihrem „Reisenden Vorlese-Sofa“ in der Überseestadt Station machen, wie sie nun schon einmal angekündigt hat.