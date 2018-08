Das Wasser im Schönebecker Schlossteich hat am Freitag 26,9 Grad. (xxx)

Burg-Grambke/Walle. Die Werte sind besorgniserregend. Das Wasser im Teich am Schloss Schönebeck hat am Freitagmittag eine Temperatur von 26,9 Grad. Der Sauerstoffgehalt liegt bei 3,2 mg/Liter. Dazu ist der Wasserstand so deutlich gesunken, dass an mehreren Stellen Landzungen sichtbar sind, die sonst das Wasser bedeckt. Am Mühlenwehr, an dem sonst das Wasser nur so hinab rauscht, tröpfelt es nur noch. An anderen Teichen und Tümpeln in Bremen-Nord ist die Situation ganz ähnlich und so kritisch, dass sich die Gewässerwarte der zuständigen Angelvereine bereits auf ein Fischsterben vorbereiten.

Ob es tatsächlich soweit kommt, ist laut Rolf Libertin, Vizepräsident des in Burg-Grambke ansässigen Landesfischereiverbands, allerdings noch nicht absehbar. „Das ist wie beim Fußball. Da kann man in der Halbzeit auch nicht sagen, wie das Spiel ausgeht“, sagt Libertin, der für das Sachgebiet Fisch, Gewässer und Naturschutz zuständig ist. Dennoch rechnet er mit dem Schlimmsten. „Ich warte schon jeden Tag auf den ersten Anruf.“

Bereits seit drei Wochen überprüfen die Mitglieder der dem Landesfischereiverband angehörigen Vereine die Gewässer kontinuierlich alle zwei bis drei Tage. „Seit einer Woche ist der Sauerstoffgehalt fast überall im kritischen Bereich“ sagt Libertin. Die für Fische kritische Konzentration wird bei unter 4 mg/Liter erreicht. Die Gewässerwarte haben seinen Worten nach bereits Fässer und Material besorgt, um im Fall der Fälle möglichst schnell reagieren und die toten Fische abfischen zu können.

In Bremen-Nord gab es bisher noch keine Funde. Mitglieder des Sportfischereivereins Bremen-Stuhr haben allerdings Ende vergangener Woche im Gewässer Krummhörens-Kuhle in Kattenturm 20 bis 30 tote Fische entdeckt, erzählt Libertin. Was auf die Mitglieder zukommt, wenn es tatsächlich ein großes Fischsterben gibt, weiß Thorsten Günther, Referent für Naturschutz im Landesfischereiverband und Mitglied der SAV-Angelabteilung, aus eigener Erfahrung.

2017 war es in einem Teich an der Lesumbroker Landstraße im Werderland zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. Für das Gewässer ist die SAV zuständig. Ursache war damals ebenfalls ein extrem niedriger Sauerstoffgehalt. Der war entstanden, erzählt Günther, weil Gastangler, die dem Verein nicht angehörten, große Mengen Mais in den See geworfen hatten, um Fische anzufüttern und so zu locken. Der Mais war gegoren, das Wasser gekippt.

Sechs Zentner toter Fisch

„Wir haben damals sechs Zentner toten Fisch aus dem See geholt, in Tonnen zwischengelagert und zur Entsorgung abholen lassen.“ Die Vereinsmitglieder erinnerten sich heute noch mit Grausen an diesen Einsatz. „Am schlimmsten war der Gestank. Wir hatten Mitglieder aktiviert, die noch keine Arbeitsstunden geleistet hatten. Denen ist bei der Arbeit zum Teil richtig schlecht geworden.“ Inzwischen habe sich der See aber wieder erholt.

Fische in flachen, stehenden Gewässern sind stärker gefährdet, erläutert Libertin. Im Grambker Sportparksee, der zum Teil sehr tief ist, könnten die Fische in tiefere und kältere Wasserschichten ausweichen. Im Schönebecker Schlossteich haben die Fische dagegen kaum Möglichkeiten, in besser belüftete Bereiche zu schwimmen. Doch auch dort gibt es immerhin noch einige Stellen, an denen das Wasser zumindest ein wenig tiefer ist. Libertin deutet auf eine Stelle, an der Seerosen wachsen. „Da sind vermutlich Fische drunter. Das Wasser ist dort vielleicht noch 1,80 Meter tief“, schätzt er. Auch an schattigen Stellen suchten die Fische Zuflucht.

Viele Möglichkeiten, die Fische zu retten, haben die Vereinsmitglieder nicht. „Wir könnten sie nur entnehmen“, sagt Thorsten Günther. Libertin betont: „Der Landesfischereiverband würde tote Fische sofort der Umweltbehörde melden.“ Eine Koordinierungsrunde aus Vertretern der Innen-, Umwelt- und Gesundheitsbehörde hat inzwischen Maßnahmen abgestimmt, die das Risiko eindämmen sollen. Am Achterdieksee, an den Wallanlagen und am Waller Fleet waren bereits Freiwillige Feuerwehren im Einsatz und haben dort das Wasser belüftet. In einen Fleet am Lehester Deich, der auszutrocknen drohte, wurde Wasser aus der Wümme gepumpt.

An Teichen in Bremen-Nord habe es bisher noch keine Einsätze gegeben, sagt Andreas Desczka, stellvertretender Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Bremen. Er erläutert, wie die Feuerwehren vorgehen, um Gewässer mit Sauerstoff anzureichern: „Mit einer Pumpe wird Wasser aus dem See angesaugt. Damit wird der See dann von oben beregnet.“ Die Dauer so eines Einsatzes liege bei etwa zwei bis drei Stunden. Nicht ratsam sei es, mit einer Spritze Wasser in den Teich zu pumpen. „Dadurch wird zu viel Sediment aufgewirbelt.“

Die Auswirkungen der langen Hitze- und Trockenperiode wird sich auf die Gewässer noch lange auswirken, sagt Rolf Libertin. Es könne, so schätzt er, bis zu einem halben Jahr dauern, bis sich der Wasserstand erholt habe. Er hofft, dass bald Regen einsetzt, der allerdings nicht zu heftig sein dürfe. Denn bei Starkregen, so der Vizepräsident, würde sich die Situation für die Fische innerhalb kürzester Zeit dramatisch zuspitzen. „Dann haben wir sofort ein Fischsterben.“

Er erläutert den Grund: „Bei Starkregen wird der ganze Dreck, Pflanzenreste und Blütenstaub, der sich auf den Wegen und Straßen angesammelt hat, mit Druck in die Gewässer gespült. Dann kommt es zu einem Sauerstoffabbruch. Die Fische sterben innerhalb kürzester Zeit.“ Langfristig, da ist sich Libertin aber sicher, werden sich die Gewässer alle zügig wieder regenerieren. „Wenn es endlich abkühlt, und regnet.“

Zur Sache

Gewässer und Vereine in Bremen-Nord

Das Fischereirecht in Bremen liegt für fast alle geschlossenen Gewässer bei Vereinen. Die Mitglieder angeln dort nicht nur, sie kümmern sich auch ehrenamtlich um die Überwachung der Gewässer und übernehmen Naturschutzaufgaben. Dazu gehört die Überwachung der Wasserqualität, Hegemaßnahmen wie Strauchbeschnitt und der Besatz mit Jungfischen.

In Bremen-Nord gibt es die Sportangler der Sportgemeinschaft Aumund-Vegesack (SAV), den Sportfischerverein (SFV) Blumenthal, den Fischereiverein (FV) Grambke sowie den Verein Sportfischer (SF) Farge-Rekum. Diese Vereine sind dem Landesfischereiverband Bremen angeschlossen. Der hat seinen Sitz in der Grambker Heerstraße 141 und ist Pächter des Grambker Sportparksees.

Die SAV ist zuständig für den Schönebecker Schlossteich, Dungeteich, Friedhofsgräben, Lesumteiche, Tietjenteich und Deichkämpe.

Der SFV Blumenthal ist zuständig für die Teiche Kifkenbruch und Rollschuhbahn-Teich in Aumund, die Farger Teiche nahe des Denkorts Bunker Valentin sowie den Golleck Teich neben dem Freibad Blumenthal.

Der FV Grambke kümmert sich um den Nachtweidesee, den Burger See und das Gewässer Burger Brake.

Die SF Farge-Rekum kümmern sich um die Teiche am Nedderwarder Weg und das Fleet in Neuenkirchen.

Der Sportfischer Verein (SFV) Bremen ist zuständig für den Teich Große Brake im Werderland.