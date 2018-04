Ulla Bodemann-Milutzki mit einer (noch) kaputten Gitarre. (PETRA STUBBE)

Die Ankunft der vielen unbegleiteten Flüchtlinge in Europa im Jahr 2015 hat Ulla Bodemann-Milutzki an ihre eigene Vergangenheit erinnert. Ihre Eltern waren nach dem Zweiten Weltkrieg aus Schlesien nach Deutschland gekommen, weshalb sie von ihren Mitschülern ausgegrenzt und beschimpft wurde, erzählt die Pensionärin. „Das kam bei mir alles wieder hoch“.

Schnell war klar: Sie musste etwas tun, um den Geflüchteten eine bessere Ankunft in Deutschland zu ermöglichen. Instrumente könnten dazu einen großen Beitrag leisten, findet sie: „Musik hilft dabei, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten“. So spendete das Ehepaar im Herbst 2015 die erste Gitarre an ein inzwischen geschlossenes Containerdorf.

Seitdem kaufen sie regelmäßig gebrauchte Instrumente für wenig Geld im Internet – meist aus Bremen und der Umgebung, aber auch aus ganz Deutschland. Das neueste Stück stammt aus Schwachhausen, es fehlt eine Saite und der Klangkörper hat ein großes Loch. Ein so beschädigtes Instrument hätten sie selten gehabt, sagt Ulla Bodemann-Milutzki. Für Michael Milutzki ist das aber kein Problem. Er hatte schon immer eine Affinität für die Musik, wollte nach dem Abitur sogar eine Gitarrenbauerlehre machen. Lange Jahre hat er selbst in einer Band Gitarre gespielt.

Heute restauriert er die Instrumente in einer eigenen kleinen Werkstatt, die er bei sich zuhause eingerichtet hat. Je nach Zustand könne das auch mal „ganz schöne Feinarbeit“ sein. „Wir geben den Gitarren ein neues Dasein“, sagt seine Frau. Daher hätten sie auch viele Angebote von Bremern bekommen, die ihr altes Instument für den guten Zweck spenden oder für einen kleinen Betrag verkaufen wollen. „Mit so einer Resonanz habe ich gar nicht gerechnet“, gibt sie zu.

Mit den Spenden wolle sie vor allem geflüchteten Frauen und Mädchen das Einleben erleichtern, sagt Ulla Bodemann-Milutzki, denn oft richteten sich solche Angebote hauptsächlich an männliche Jugendliche. Der Kontakt zu den Flüchtlingseinrichtungen entstehe dabei meist über das Portal „Gemeinsam in Bremen“. Größtenteils seien die Reaktionen auf das Projekt sehr positiv ausgefallen – sowohl aus ihrem Umfeld, als auch von den Geflüchteten.

Eine Gitarre werde inzwischen regelmäßig für musikalische Auftritte genutzt, eine andere sei als „Schlaginstrument“ verwendet worden, erzählt sie lachend. Im Übergangswohnheim Walle könnten durch die Spenden der Milutzkis bald sogar Gitarrenstunden angeboten werden. Nicht immer erfahre sie, was aus den gespendeten Gitarren wird oder wer genau darauf spielt, sagt Ulla Bodemann-Milutzki. „Aber ich weiß, dass sie in gute Hände gehen“.

Für die gelernte Verwaltungswirtin, die ein Seniorenstudium an der Universität Bremen absolviert, ist das Recyclen der Instrumente inzwischen zu einem echten Hobby geworden, obwohl sie selbst gar nicht Gitarre spielen kann. „Andere sind im Tennisclub oder spielen Golf – und ich mache halt das“. Das Spendenprojekt sei eine „Win-Win-Situation“, sagt sie. „Wir haben unheimlich interessante Leute kennengelernt. Da die Gitarren aus den verschiedensten Vierteln kommen und an Einrichtungen im ganzen Stadtgebiet gespendet werden, habe sie auch Bremen noch einmal ganz neu entdeckt. Deshalb ist den monatlichen Spenden laut Ulla Bodemann-Milutzki auch erst einmal keinerlei Grenze gesetzt: „So lange mein Mann noch Spaß daran hat und ich noch Aufträge bekomme, machen wir weiter“.