Warnen vor Fallen im Netz: die Experten Mattis Jaksch aus dem Viertel und Yannik Schädler aus Findorff vom Chaos-Computer-Club Bremen. (Gerald Weßel)

Mattis Jaksch: Die Vorratsdatenspeicherung ist ausgesetzt, da sie beim Europäischen Gerichtshof in ihrer jetzigen Fassung als rechtswidrig eingestuft wurde. Also zurzeit speichert kein Provider länger als sieben Tage die Verbindungsdaten. Das Problem ist schlicht und einfach die massenhafte Speicherung von persönlichen Daten ohne Anlass. Dies verstößt gegen die Grundrechte der Bürger.

Yannik Schädler: Das ist ja auch eine Lachnummer, mit Verlaub. Nicht nur der rechtliche Rahmen und der bisherige Weg des Gesetzes durch die Instanzen der Legislative und der Judikative ist ein schlechter Witz. Auch sein Nutzen in der Praxis, abseits jeder rechtlichen Frage, darf stark angezweifelt werden. Der Beifang häuft einen großen Heuhaufen auf, sodass die Polizei sehr große Schwierigkeiten haben dürfte, die sprichwörtlichen Nadeln darin aufzufinden. Es ist allgemein keine gute Idee, zu versuchen mit einem Gesetz ein gesellschaftliches Problem zu lösen, dass seinen Ursprung in einer Technologie hat.

Jaksch: Ich antworte mit einer Gegenfrage: Ist es sinnvoll, die Haustür zu Hause zuzumachen? Mit einem Brecheisen kommt man vielleicht rein, aber sie bietet einen grundlegenden Schutz. Das ist hierbei auch so. Das fängt mit sicheren Passwörtern an und endet bei der Komplettverschlüsselung aller Daten. Zumindest Passwörter, die nicht einfach zu erraten sind, sollte jeder vor seine gefährdeten Geräte setzen. Bei Geräten, die nur zu Hause benutzt werden, kann man vielleicht darauf verzichten, aber nicht bei Handys oder Laptops, die in der Öffentlichkeit genutzt werden.

Schädler: Die Komplettverschlüsselung kann je nach Hersteller sehr aufwendig sein. Apple bietet es von Haus aus an, Android zurzeit nicht. Da braucht man Programme von Dritten. Hier sind auf jeden Fall die Hersteller in der Pflicht, den Kunden eine einfach zu bedienende und sichere Methode an die Hand zu geben.

Jaksch: Je länger das Passwort ist, desto besser. Dabei sind Zahlen, Groß-und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen nicht zwingend notwendig. Die Länge macht es. Hierdurch allein wird der Schwierigkeitsgrad enorm erhöht. Eine Idee wäre, die drei Lieblingsgerichte aneinandergereiht aufzuschreiben. Das ist gut zu merken und sehr wahrscheinlich auch länger als 10 Zeichen.

Schädler: Wer sehr cool sein will und hier dann in die Meisterklasse aufsteigen will, kann noch zwischen die Gerichte eine für ihn oder sie eingängige Zahlenfolge schreiben. Das ist dann schon eine ziemlich siche Angelegenheit.

Jaksch: Nein, zum Teil ganz im Gegenteil. Das Problem lässt sich zweiteilen. Sie vergrößern mitunter die Angriffsfläche, da sie von Haus aus Funktionen mitbringen, um alle möglichen Dateitypen zu öffnen. Dies kann dafür sorgen, dass auf einem Rechner, der eigentlich gar nicht das Programm besitzt, um eine infizierte Datei zu öffnen, Schadcode überhaupt erst ausgeführt werden kann. Die meisten mitgelieferten Sicherheitspakete der Betriebssystemhersteller sind in der Regel ausreichend, wie zum Beispiel Bit Defender von Microsoft.

Schädler: Der zweite Punkt ist der sinnbildliche Fahrradhelm: Ich habe ja einen Fahrradhelm auf, dann kann mir nichts passieren. Die Leute werden teils unvorsichtig, weil Sie sich zu sehr auf die Sicherung durch den Helm, hier bei uns das Antivirenprogramm, verlassen. Generell lassen sich vier Tipps geben: Verdächtige E-Mails löschen, die Anhänge auf keinen Fall anrühren und nirgendwo im Internet persönliche Daten grundlos eintragen, ohne dass man weiß, wem man sie gibt. Und das Wichtigste ist: Mit offenen Augen surfen, kritisch bleiben und nachdenken, was man im Internet tut. Sich einfach mit höherem Bewusstsein durch das Netz bewegen.

Jaksch: Die gängige Antwort ist wie immer: Software als Antwort auf ein gesellschaftliches Problem. Dabei ist eine gute menschliche Kommunikation das Wichtigste. Man muss mit dem Kind gemeinsam eine Vertrauensbasis schaffen, dass man ihm Leitfäden an die Hand gibt, wie es sich verhalten soll, wenn es Sachen sieht, die es nicht versteht. Dabei kann man auf Gefahren hinweisen.

Schädler: Ja, die Kinder müssen wissen, dass Sie mit allem, was Sie dort finden, sehen und tun, zu ihren Eltern kommen können. Da darf keine Angst vor Konsequenzen sein, denn dann bleiben die Kinder damit alleine oder bei ihren Altersgenossen. Schutzprogramme können helfen, aber Kinder sind clever. Die bekommen diese Maßnahmen ausgehebelt.

Jaksch: Leichtgläubigkeit, zu wenig kritisches Nachdenken und Nachfragen, da wir so viel Input jeden Tag verarbeiten müssen.

Schädler: Ja, der enorme Informationsdurchsatz ist ein gewaltiges Problem für die Gesellschaft, das auch dazu führt, dass Dinge wie Fake News sich so spielend verbreiten.