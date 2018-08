Walle. Mitten im Hochsommer fallen auf dem Waller Friedhof die Blätter von den Bäumen. Der Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit, erklärt Kerstin Doty, Sprecherin des Umweltbetriebs Bremen (UBB), der auch das sogenannte Rahmengrün – also diejenigen Flächen, die nicht zur Bestattung genutzt werden – auf Bremens Friedhöfen pflegt: „Die Bäume schalten auf Herbst um und haben dadurch weniger Blattfläche zu versorgen. Sie konzentrieren sich auf den Erhalt ihres Stammes. Deshalb sehen viele Bäume schon jetzt so kahl aus. Das wirkt bedrohlich und es ist auch nicht auszuschließen, dass manche Bäume Schaden nehmen. Das können wir aber erst im Frühjahr feststellen.“

Noch fänden viele alte Bäume Grundwasser, so Doty – „sie fangen aber allmählich an zu ächzen.“ Jeden Tag sind derzeit Doty zufolge UBB-Mitarbeiter auf Bremens Friedhöfen – auch in Walle – unterwegs und wässern. Dabei würden mittlerweile aber Prioritäten gesetzt, so Doty weiter, denn: „Man muss ja auch an das Trinkwasser denken.“

Aus diesem Grund würden derzeit vor allem Jungbäume, bestimmte Sträucher und Rhododendren oder auch sehr wertvolle Anpflanzungen wie zum Beispiel die Blumenschule in den Wallanlagen versorgt. Auch die 43 Urnengärten, die UBB auf den Bremer Friedhöfen betreut, werden regelmäßig gewässert – ebenso wie verschiedene Ehrengräber oder historische Gräber, für deren Pflege UBB verantwortlich ist, etwa das Kippenberg-Grab oder das Knoop-Mausoleum auf dem Waller Friedhof.

„Es ist ein immenser Aufwand – aber wenigstens müssen wir im Moment keinen Rasen mähen“, so Doty. Die extreme Wetterlage hat ihr zufolge dabei übrigens auch zu unerwarteten positiven Erfahrungen geführt: „Es rufen auch immer mal Anwohner bei uns an und fragen, ob sie etwas tun können. Wir appellieren an sie: Jede Gießkanne hilft.“ Und noch etwas könnten die Bürger tun, so die UBB-Sprecherin weiter: Auf das Aufstellen von Grablichtern sollte wegen der Trockenheit beziehungsweise Brandgefahr derzeit lieber verzichtet werden. „Grablichter haben zwar Abdeckungen, aber man sollte hier derzeit kein Risiko eingehen.“

Wirklich helfen würde jetzt nur ein länger anhaltender Regen, sagt Kerstin Doty: „Ganz schlecht wäre allerdings Starkregen, weil das Wasser in den total ausgetrockneten Böden nicht versickern könnte.“