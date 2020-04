Über eine mögliche Linksabbiegerspur von Überseetor auf Nordstraße wird derzeit heftig diskutiert. (Grafik Weser Kurier)

Die verkehrspolitischen Sprecher der Bürgerschaftsfraktionen haben Post aus dem Bremer Westen bekommen: Die Bürgerinitiative (BI) Waller Ring möchte sie auf die Situation der Anwohner vor Ort aufmerksam machen. Diese befürchten, dass durch einen Ausbau der Kreuzung Überseetor/Nordstraße der Verkehr unmittelbar vor ihren Haustüren und in den kleinen Nebenstraßen dramatisch zunehmen wird.

Hintergrund ist das vor zwei Jahren von Gutachtern erstellte Integrierte Verkehrskonzept (IVK) Überseestadt zur Optimierung und Weiterentwicklung der Verkehrs-Infrastruktur. Unter anderem war darin festgestellt worden, dass die Anbindung der Überseestadt dem täglichen Verkehrsaufkommen nicht gewachsen ist. Um die regelmäßigen Staus am Nachmittag zu entzerren, empfahlen die Experten eine „Verbesserung der Anbindung der Überseestadt an das übergeordnete Straßennetz“ – unter anderem über einen neuen „Durchstich“ zwischen Hafenstraße und Nordstraße, gegen den damals die unmittelbar betroffene Bürgerinitiative Heimatviertel entschieden protestierte.

Durchstich abgelehnt

Mit Erfolg: Die Bau- und Verkehrsdeputation lehnte den Durchstich ab, als sie Ende 2018 die Umsetzung von insgesamt 22 IVK-Erstmaßnahmen beschloss, für die bis Ende dieses Jahres insgesamt 5,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden.

Darunter auch die „Schaffung eines weiteren verkehrlichen Anschlusses in die Überseestadt am Überseetor/Nordstraße“ die offenbar immer konkreter wird: Während es am 5. September 2019 bei einer Präsentation im Beirat noch geheißen hatte, es gelte hier noch verschiedene Fragestellungen zu untersuchen, war am 16. Januar in einem von dem CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Heiko Strohmann erbetenen Sachstandsbericht an die Verkehrsdeputation von einem Projektstart in 2020 die Rede. Dabei lehnt auch der Waller Beirat das Vorhaben ab; so heißt es in einem IVK-Positionspapier des Stadtteilparlaments vom 21. November 2017 unter anderem: „[...] und auch das Überseetor muss in seiner heutigen Funktion ohne weiteren Ausbau erhalten bleiben.“

Ein Standpunkt ganz im Sinne der Anwohner am Waller Ring, die sich vor gut 20 Jahren zusammengeschlossen und erfolgreich gegen den Ausbau ihrer Straße als Hauptzubringer für den Großmarkt gewehrt hatten. „Die Entwicklung der Stadtteile ist notwendig, aber dabei müssen auch die Interessen der alt eingesessenen Anwohner berücksichtigt werden“, finden sie nun mit Blick auf einen möglichen Überseetor-Linksabbieger. Für den 11. März, kurz bevor das Coronavirus auch in Bremen das öffentliche Leben zum Stillstand brachte, hatte die BI deshalb die Nachbarschaft eingeladen, um sich auszutauschen und den gemeinsamen Widerstand zu organisieren. Den dabei gefassten Plan, für Mitte April die verkehrspolitischen Sprecher aller Bürgerschaftsfraktionen zu einer Diskussionsveranstaltung einzuladen, mussten die Akteure nun allerdings bis auf weiteres ad acta legen.

Auf das Beiratsvotum und den am Waller Ring aufflammenden Protest angesprochen, unterstreicht Bauressort-Sprecher Jens Tittmann: „Deputation geht vor Beirat. Und wenn die Deputation entscheidet, da einen Linksabbieger zu bauen, dann ist die Verwaltung verpflichtet, das auch umzusetzen.“ Der entsprechende Deputationsbeschluss bezieht sich Tittmann zufolge vornehmlich auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV): „Die Kreuzung soll so ertüchtigt werden, dass die Buslinie 26 dort links abbiegen kann. Das wird umgesetzt und soll auch in diesem Jahr passieren. Da die Busse jetzt schon durch den Waller Ring fahren, entsteht dadurch dort auch kein zusätzlicher Verkehr. Was die Linksabbiegemöglichkeit für den Privatverkehr anbelangt: Dazu haben wir bislang nur den Auftrag, das vorzubereiten – nicht aber, es umzusetzen.“

Sinnhaftigkeit infrage gestellt

Im Grundsatz sei der Linksabbieger am Überseetor als B-Lösung zum abgelehnten Durchstich von der alten Verkehrsdeputation beschlossen worden, sagt auch Falk Wagner (SPD), neuer Vorsitzender der im vorigen Jahr neu gebildeten Deputation: „Die Verkehrsbehörde hat aber zugesagt, das Thema zunächst ruhen zu lassen, damit wir uns in Ruhe einarbeiten können.“ Als jemand, der bis vor wenigen Monaten mehrere Jahre selbst am Waller Ring gewohnt hat, bezweifele er die Sinnhaftigkeit eines Linksabbiegers: „Ich weiß, wie es da zu den Hauptverkehrszeiten aussieht. Da fließt überhaupt nichts ab, die Autos stehen Stoßstange an Stoßstange und stauen sich teilweise bis zur Nordstraße.“

Fairerweise müsse aber gesagt werden, dass am Überseetor ein Fußgängerüberweg gewünscht sei – den man mit einem Kreuzungsausbau bekäme – und dass mit einem Linksabbieger von der Nordstraße stadtauswärts ins Überseetor – wie es ihn aktuell noch nicht gibt – die anderen Zufahrtsmöglichkeiten in die Überseestadt entlastet würden. Da der Waller Ring sich als Route zur Autobahn anbiete, müsse man – falls sich der Linksabbieger am Überseetor nicht mehr verhindern ließe – „auf jeden Fall darüber sprechen, wie man es so gestaltet, dass es für die Anwohner erträglich wird.“ Als Stichworte nennt Wagner ein Lw-Fahrverbot und eine Tempo-30-Regelung.

„Ich glaube, dass wir um die volle Erschließung des Überseetors nicht herumkommen“, sagt Robert Bücking, baupolitischer Sprecher der Grünen-Bürgerschaftsfraktion. Er hatte als Mitglied der Verkehrsdeputation in der vorigen Legislaturperiode mit dafür gesorgt, dass anders als von den Gutachtern empfohlen die Straßenbahn-Anbindung der Überseestadt energischer verfolgt und der Durchstich verworfen wurde: „Es stellte sich dann aber im Gespräch mit den Fachbehörden heraus, dass, wenn das so sein soll, es stattdessen eine Voll-Erschließung am Überseetor geben müsse.“ In diesen sauren Apfel habe man nach einer Schrecksekunde eben gebissen: „Ich – und auch unser verkehrspolitischer Sprecher Ralph Saxe – fühlen uns an unsere damalige Position gebunden. Wir können nicht hinter den damaligen Erkenntnisstand zurück.“

Der Waller Ring sei von seiner Größe und Struktur her keine Einladung für einen massenhaften Zubringerverkehr in Richtung Autobahn, ist Bücking überzeugt, der betont: „Voller als voll geht nicht. Deshalb ist eigentlich keine Sorge angebracht, dass die Situation am Waller Ring sich deutlich verschlechtern wird.“ Ernster müsse man aber die Befürchtungen vor Schleichverkehren in den kleinen Nebenstraßennehmen nehmen: „Ich finde, dass die Bürgerinitiative da Recht hat und dass wir das durchgucken und Einbahnstraßen organisieren müssen, um das kleine Wohnstraßen-System dort zu schützen.“