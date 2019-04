Die großen Radios aus den 1950er-Jahren sind etwas für Liebhaber, die auch den Platz für die Geräte haben. (Roland Scheitz)

Radios und Schallplatten, soweit das Auge reicht: Hits aus den vergangenen Jahrzehnten liegen in der Luft und sorgen für eine nostalgische Atmosphäre auf dem Plantagenhof in Findorff. Hier ist das Bremer Rundfunkmuseum zuhause, das am jüngsten verkaufsoffenen Sonntag von 10 bis 15 Uhr zur Geräte- und Schallplattenbörse einlud, bei der viele Sammler und neugierige Besucher auf ihre Kosten kamen.

Es ist viel los an diesem Sonntag: Zahlreiche Besucher stöbern zwischen alten Radiogeräten und Schallplatten nach Fundstücken. Zweimal im Jahr findet die Geräte- und Schallplattenbörse statt, auf der das Rundfunkmuseum diverse Radios und Platten der vergangenen fünf Jahrzehnten zum Verkauf anbietet. Mit Erfolg - die Börse findet mittlerweile seit über 20 Jahren regelmäßig statt. „Die Resonanz ist jedes Mal sehr gut“, sagt Jürgen Mathes, Vorsitzender des Rundfunkmuseums.

Alle Radios sind funktionstüchtig

Im Laufe der vergangenen 40 Jahre hat sich das Bremer Rundfunkmuseum auf der Plantage von einer kleinen Ausstellung privater Sammler zu einen herausragend ausgestatteten Technikmuseum in Deutschland entwickelt. In dem schlichten einstöckigen Gebäude sind rund 700 Exponate zu sehen. Sie sind aber nur eine Art Best-Of der Kollektion. In einem Außenlager werden 3000 weitere Geräte aufbewahrt. Für ihre umfangreiche Fachbibliothek erbten die Findorffer zudem Unterlagen aus dem Archiv des Deutschen Rundfunkmuseums in Potsdam-Babelsberg, das 2014 aufgelöst wurde.

Im Rundfunkmuseum können sich die Besucher auf einen chronologischen Spaziergang durch ein Jahrhundert Technik, Kultur-, Alltags- und Weltgeschichte machen. Zu sehen und zu hören sind lauter kleine Wunder, die von den ehrenamtlichen Museumsleuten bei ihren Führungen mit viel Fachkenntnis erklärt werden.

Auf der Börse sind nicht zuletzt deshalb fast alle käuflichen Radiogeräte voll funktionsfähig. Dafür sorgen ebenfalls die ehrenamtlichen Mitglieder, die aussortierte oder kaputte Geräte aus dem Museum reparieren und anschließend auf der Radiobörse verkaufen. Auch Einzelteile sind erhältlich. Neben einer Vielfalt an Radios sorgt die ausgiebige Schallplattensammlung bei den Besuchern für Aufmerksamkeit, darunter auch bei Eugen Aberle. Gemeinsam mit seiner Freundin Luisa Hillje ist er zum ersten Mal auf der Geräte- und Schallplattenbörse. Für den 30-Jährigen ist bei einer Platte nicht nur die Musik relevant, sondern auch ihr Sammlerwert. „Ich habe zwei besonders teure Platten zuhause“, sagt er. Um noch weitere zu ergattern, geht er bei verschiedenen Plattenbörsen auf die Jagd. Luisa Hillje hingegen interessiert sich für die Optik der alten Plattenhüllen. „Die sehen einfach gut aus. Vintage ist momentan wieder voll im Trend“, sagt sie.

Zwei Alben fehlen der Beatles-Sammlung

Während die beiden in Ruhe weiter stöbern, ist Andreas Kuhnhardt auf der Suche nach etwas ganz Bestimmten. „Ich habe fast alle Platten der Beatles. Mir fehlen nur noch zwei Alben, dann ist meine Sammlung komplett“, sagt der Vinyl-Liebhaber. Er habe mehrere alte Plattenspieler zuhause, auf denen er neben den Beatles am liebsten Musik von Stevie Wonder spielt. Ebenfalls an neuen Fundstücken interessiert ist Hans-Jürgen Otte. Bei seiner Suche zieht er jedoch James Last den Beatles vor. Der 80-Jährige ist ein bekanntes Gesicht im Rundfunkmuseum: Seit 20 Jahren besucht er regelmäßig die Platten- und Radiobörse. Immer wieder findet er etwas Neues, um seine Sammlung, die aus 250 Platten besteht, zu erweitern. Einer, der diese Zahl längst überschritten hat, ist Michael Sauer. Er gehört zu den Mitgliedern des Rundfunkmuseums und hat alle in der Börse erwerbbaren Platten aus seiner privaten Sammlung zur Verfügung gestellt. „Die Platten hier sind alles meine Doppelten“, sagt er. Er besitzt insgesamt 40 000 Schallplatten. Und damit ist noch nicht genug: „Es kommen immer wieder Neue dazu“.

Kleine alte Radios sind begehrt

Mit der Zeit treten immer mehr Besucher mit neugierigen Blicken in die Börse ein und begutachten die verschiedenen Exemplare aus dem vergangenen Jahrhundert. Beim Kauf liege der Fokus besonders auf den kleineren Geräten, weiß Hartmund Ressin, ebenfalls Mitglied des Rundfunkmuseums. „Die Leute suchen immer kleine Radios, aber davon haben wir nur wenige“, sagt er. Diese seien meist in kürzester Zeit vom Tisch. Von den größeren Modellen bleiben dagegen oft viele übrig. „Die meisten haben zuhause einfach keinen Platz für so ein großes Gerät“, sagt Ressin. Egal ob groß oder klein – die alten Radiogeräte ziehen alle Blicke der Besucher auf sich. Sie bieten was fürs Ohr – und fürs Auge.