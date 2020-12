In der Admiralstraße haben die Bäume besonders unter der Trockenheit zu leiden. (Roland Scheitz)

Findorff-Bürgerweide. Fast täglich rollte Nora Osler im vergangenen Sommer den Gartenschlauch aus, um minutenlang den Mehlbeerbaum vor ihrem Geschäft an der Herbststraße zu bewässern. Den Boden um die Baumscheibe hat sie aufgelockert und Blühpflanzen gesetzt, die Insekten anlocken, und deren Wurzeln die Erde durchlässig machen. Das alles hätte sie nicht tun müssen - doch das Elend konnte sich die studierte Biologin nicht länger ansehen. Seit rund zehn Jahren steht der Baum an seinem Standort, und er könnte unter normalen Bedingungen schon doppelt so groß sein, schätzt Osler. Doch die Bedingungen sind in der Stadt alles andere als optimal. Darum appelliert auch der Findorffer Beirat an die Verantwortlichen, deutlich mehr Anstrengungen, Geld und Personal in Schutz und Pflege der Straßenbäume zu investieren. „Bürgerliches Engagement ist wichtig“, sagt Bauausschusssprecher Ulf Jacob. „Doch der Schutz der Bäume ist Pflicht der Stadt.“

„Unter einer Handbreit Erde liegt nur Bauschutt“, erklärt Osler, die den Unverpacktladen Füllerei an der Ecke zur Borgfelder Straße leitet. „Es ist ein Wunder, dass die Bäume hier überhaupt angewachsen sind.“

Szenenwechsel: Vor gut neun Jahren wurde die Admiralstraße umgestaltet und erhielt neben einem neuen Rad- und Gehweg auch 15 junge Amberbäume. Der Anblick sei nicht nur im Winter kümmerlich, sagt die Findorffer Gartengestalterin Claudia Rutsch. Mit einem Stammumfang von weniger als 30 Zentimetern seien die meisten Bäume weit hinter der Entwicklung zurückgeblieben. Die einzige Ausnahme ist einem Baumangel geschuldet. Der Baum an der Grenze zwischen Stuhlrohrfabrik und Fitnessstudio profitiert sichtlich von einer kaputten Dachrinne, aus der Regenwasser direkt in den Wurzelbereich geleitet wird. Und er dankt die unbeabsichtigte zusätzliche Wasserzufuhr mit einem Stammumfang von 40 Zentimetern.

„Viele Leute glauben, dass es in Norddeutschland genug regnet“, erklärt Rutsch, die auf ökologische Gartengestaltung spezialisiert ist und sich im Verein Klimazone Findorff engagiert. „Sie vergessen, dass ein Baum Hunderte von Litern Wasser braucht, um zu gedeihen“. Zur Illustration hat sie einen Ausdruck des aktuellen Dürrekatasters mitgebracht, den das Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Internet veröffentlicht. Er zeigt: Gut durchfeuchtet sind nur die oberen Bodenschichten bis zu 25 Zentimetern Tiefe. Alles was darunter ist, ist auch in weiten Teilen des Nordens alarmierend rot markiert – Zeichen für extreme bis außergewöhnliche Dürre. Wie wichtig die Bäume für das Stadtklima und die Gesundheit der Menschen seien, zeige nur ein Blick auf die jährlich steigende Zahl an Hitzetoten, sagt Rutsch.

Bereits im Juni dieses Jahres hatte Bürgerparkdirektor Tim Großmann dem Findorffer Bauausschuss die Konsequenzen der heißen und regenarmen Sommer geschildert: Er berichtete von verbrannten Baumkronen und Schädlingsbefall als Folge des Klimawandels. Während die Parkbäume vergleichsweise ideale Wachstumsbedingungen genössen, sei der Stressfaktor der Straßenbäume mit ihrem viel geringeren Wurzelraum um ein Vielfaches höher.

Auch beim Umweltbetrieb Bremen, zuständig für rund 71 000 Bäume in der Stadt, geht man von höheren Temperaturbelastungen mit starken Trockenheitsphasen in den Sommermonaten aus. „Insofern wird sich auch der Baumbestand in seiner Zusammensetzung verändern“, erklärt Sprecherin Kerstin Doty. Bereits seit 15 Jahren pflanzen die Stadtgärtner daher „klimagerechte“ Baumarten, die mit den veränderten Bedingungen besser zurecht kommen – darunter neben dem amerikanischen Amberbaum auch Exoten wie den persischen Eisenholzbaum und den Ginkgo, die Kobushi-Magnolie oder die Zerreiche, die aus dem Mittelmeerraum stammt. Zurzeit erarbeite man in Kooperation mit dem Referat Grünordnung bei der Umweltsenatorin ein standardisiertes Konzept für den künftigen Umgang mit den Stadtbäumen. Zu den Maßnahmen könnten die Verlängerung der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege von zwei bis drei auf fünf Jahre gehören. Ein Beispiel für neue Methoden der Bewässerung sei der Einsatz von Baumrigolen, wie er im Rahmen des vom Bundesumweltministerium geförderten Modellprojektes „Blue Green Streets“ derzeit bereits in Hamburg getestet wird, erklärt Iris Bryson vom Referat Grünordnung bei der Umweltsenatorin. „Alle deutschen Städte arbeiten derzeit an solchen Konzepten“, sagt die Behördenmitarbeiterin. „Und auch wir sind intensiv damit beschäftigt“.

Im Herbst dieses Jahres hatte der Waller Beirat die Behörde aufgefordert, Schutz und Pflege der Stadtbäume zu verbessern. Der Findorffer Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr unterstützt den Antrag mit einer Maßnahmenliste, die unter anderem auch eine systematische Regenwassernutzung und bauliche Schutzmaßnahmen der Baumscheiben vorsieht. Im Referat Grünordnung geht man davon aus, dass das neue Konzept im kommenden Jahr zur Diskussion in der Deputation und den Beiräten vorgestellt wird. Doch es handele sich um eine Aufgabe für Jahrzehnte, sagt Bryson. Nora Osler wird sich also auch in den kommenden Sommern um ihren Baum kümmern müssen.