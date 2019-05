Prellballer Folkert Scherf und Korbballerin Cekina Niestädt fahren mit dem Rad zum Sport. Die SG Findorff möchte alle Vereinsmitglieder dazu motivieren, es ihnen gleichzutun. (SG Findorff)

Hunderte von Menschen nutzen Tag für Tag die Angebote der Sportgemeinschaft Findorff. Damit auch diejenigen, die bislang mit dem Auto zu ihren Sportplätzen und –hallen fuhren, künftig auf eine sportlichere und umweltfreundlichere Alternative umsteigen, hat sich der Verein nun gemeinsam mit der Klimazone Findorff ein Lockmittel ausgedacht: Beim Wettbewerb „Fit mit dem Rad” haben alle Vereinsmitglieder die Chance, ein nagelneues Fahrrad zu gewinnen. Voraussetzung: Sie müssen fünf Monate lang Radkilometer sammeln.

Wer das Auto stehen lässt, erspare sich Staus und Parkplatzsuche, schone die eigenen Nerven und die seiner Mitmenschen, und sei bei kurzen Strecken meist schneller am Ziel, sagen die Initiatoren. Doch auch in rein sportlicher Hinsicht gebe es gute Gründe, in die Pedalen zu treten, erklärt Frank Steinhardt aus dem Vorstand des mitgliederstärksten Findorffer Sportvereins: „Vor dem Sport kann Fahrradfahren als Teil des Aufwärmprogramms genutzt werden, und hinterher wirkt es entspannend. Die Bewegung an der frischen Luft ist gesund, reduziert Stress und macht zufriedener.”

In Kooperation mit der „Klimazone Findorff” wurde ein Teilnahmeflyer entwickelt, den die Vereinsmitglieder in der Geschäftsstelle der SG Findorff, Hemmstraße 357-359 erhalten. Dort können sie die geschätzten Kilometer eintragen, die sie in den Monaten Mai bis September bei der Fahrt zum Sport zusammengeradelt haben. Als Preis winkt ein Fahrrad aus dem Findorffer Fachgeschäft ConRad. Die Gewinner werden per Los ermittelt. Bei den angegebenen Kilometerzahlen setze der Verein auf Qualitäten, die wahre Sportlerinnen und Sportler immer mitbringen, so Steinhardt: Ehrlichkeit und echte Fairness.

Für die „Klimazone Findorff” hat nun die zweite Halbzeit begonnen. Seit genau einem Jahr zeigt das Team um Projektleiter Jürgen Schnier, wie Klimaschutz im Alltag ohne Qual und mit viel Spaß gelebt werden kann. Dafür konnte eine wachsende Zahl an Partnern aus Findorff und dem Rest der Stadt gewonnen werden – so zum Beispiel die Martin-Luther-Gemeinde, mit der die laufende Veranstaltungsreihe zum Thema „Wohnen im Alter” entwickelt wurde. In Kooperation mit der Bremer Umwelt Beratung beginnt demnächst ein Projekt zur Fassadenbegrünung, für das die großen Wohnungsbaugesellschaften angesprochen wurden. Den Anfang macht Mitte Mai die Gewoba mit einer Pflanzaktion im Innenhof ihres Komplexes an der Fürther Straße, erzählt Schnier.

Die Förderung durch das Bundesumweltministerium ist auf zwei Jahre befristet. Doch Jügern Schnier hofft, dass bis dahin so viele Menschen und Institutionen nachhaltigen Spaß an der Sache gefunden haben, dass das Klimacafé an der Münchener Straße 146 auch in Zukunft mit Engagement lebendig bleibt.