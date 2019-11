Ein Ärgernis, das auch in anderen Stadtteilen zu beobachten ist: Illegal am Straßenrand entsorgter Müll. In Gröpelingen wird in solchen Fällen nun verschärft gegen die Verursacher vorgegangen. (Koch)

Welche Rolle spielt Bremens neuer Ordnungsdienst bei der Bekämpfung von Müll? Das wollte nun der Fachausschuss „Arbeit, Wirtschaft, Umwelt und Häfen“ des Gröpelinger Beirats von Eva Brosenne, der zuständigen Referatsleiterin im Ordnungsamt, wissen.

20 Mitarbeiter sind ihr zufolge derzeit auf den Straßen der Stadt unterwegs – vier von ihnen im Bremer Westen. Da das Team im Zwei-Schicht-System arbeite, könne der Ordnungsdienst dabei eine Zeitspanne von 7.30 bis 22 Uhr abdecken. Ein kleiner Trost für die Gröpelinger Ortspolitiker, die gerne mehr Kräfte in Findorff, Walle und Gröpelingen hätten: Zum 1. Februar werden 15 neue Mitarbeiter eingestellt, die Brosenne zufolge im Mai einsatzbereit sind.

Ein wichtiges Utensil, das das Ordnungsdienst-Team immer dabei hat und im Fall der Fälle auch zum Einsatz bringt, ist der Verwarngeld-Block. 20 Euro muss demnach zahlen, wer Zigarettenkippen, Verpackungsmüll oder Papiertaschentücher achtlos auf die Straße wirft, für Kaugummis oder Glasflaschen sind sogar 35 Euro fällig und wer in der Öffentlichkeit uriniert, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 50 Euro rechnen.

Wildpinkler im Visier

Gerade das sogenannte Wildpinkeln sowie illegale Müll-Entsorgung seien in der soeben zu Ende gegangenen Freimarkt-Zeit gehäuft zu beobachten gewesen, so Brosenne, die betont: „In der Abfallbekämpfung hat die primäre Zuständigkeit die Bremer Stadtreinigung, also DBS.“ Dort kümmern sich zwei Referate um die Bereiche Beratung beziehungsweise Ermittlung bei Verstößen.

Der Ordnungsdienst habe eine sekundäre Zuständigkeit – sei also rein rechtlich gesehen der DBS untergeordnet – arbeite aber mit dieser partnerschaftlich zusammen: „Wir sind Augen und Ohren für DBS.“ So nutze ihr Team die App „Mängelmelder“ – die auch Privatpersonen auf ihrem Smartphone installieren können – , um Müllansammlungen direkt an DBS zu melden und damit die Entsorgung anzustoßen: „Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht.“ Darüber hinaus setze sich der Ordnungsdienst außerdem auch über die Telefonnummer 361-36 11 mit dem Abfallentsorger in Verbindung – eine Nummer, über die sich auch jeder Bürger an DBS wenden kann. Wie schnell illegale Müllansammlungen dann jeweils abgeholt würden, kann die Ordnungsdienst-Leiterin nicht sagen. „Wir leiten es nur weiter. Den Termin- und Tourenplan der DBS haben wir nicht im Blick“, sagt sie. Erfahrungsgemäß werde gemeldeter Unrat aber innerhalb von zwei bis drei Werktagen abgeholt.

„Wir sprechen Verursacher unmittelbar an, der Block kommt zum Einsatz und es wird in bar abkassiert“, so Brosenne weiter. Sei die angesprochene Person einsichtig, so bleibe es zunächst bei einer Verwarnung. Parallel dazu händigen die Ordnungsdienst-Mitarbeiter den Verwarnten eine kleine gelbe Karte im Visitenkarten-Format aus, auf der eine Liste von Ordnungswidrigkeiten inklusive der dafür fälligen Verwarngelder nachzulesen ist.

Der Ordnungsdienst sei dabei befugt, im Außendienst Beträge bis 55 Euro zu kassieren, so Brosenne: „Bei illegaler Entsorgung von Sondermüll ist ein höherer Betrag fällig. Das geht dann an die Bußgeld-Stelle.“

Mehrsprachige Beratung

Die Ordnungsdienst-Mitarbeiter können Brosenne zufolge auch zum Thema Entsorgung beraten und zum Beispiel erklären, auf welche Weise die verschiedenen Arten von Müll korrekt entsorgt werden – und dies mittlerweile in etlichen Sprachen.

Bei illegal entsorgtem Müll allerdings kümmere sich ihr Team aus arbeitsrechtlichen Gründen nur sehr eingeschränkt darum, den jeweiligen Verursacher zu ermitteln. Schließlich könnten sich in Müllsäcken spitze Gegenstände oder gefährliche Stoffe befinden, die eine Verletzungsgefahr mit sich brächten.

Ein Thema, das auch in Gröpelingen immer mal wieder auftaucht: Wie geht man mit größeren Müllmengen auf Privatgrund um? Dies sei durchaus ein Fall für den Ordnungsdienst, sagt dazu Brosenne: „Wir nehmen das auf, sprechen die jeweilige Person an.“ Dabei werde dann unter anderem darauf hingewiesen, dass Müll korrekt entsorgt werden müsse. „Was wir aber definitiv nicht machen: selber entsorgen.“ Dies sei Sache der DBS. Wenn es um Straftaten gehe – und nicht mehr nur um Ordnungswidrigkeiten – , dann komme wiederum die Polizei ins Spiel.

Nicht für sämtlichen Müll in ihrem Stadtteil seien tatsächlich auch Gröpelinger verantwortlich, bestätigte Brosenne den Eindruck mehrerer Beiratsmitglieder: „Meine Außendienstler nehmen auch Müll-Tourismus wahr.“ Eine Kamera-Überwachung, wie von manchen gefordert, sei allerdings rechtlich nicht umsetzbar.