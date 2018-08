Dezember, und Sonnabend, 9. Dezember, jeweils 20 Uhr, treffen sich im Speicher XI Künstlerinnen und Künstler aus Berlin, Hamburg und Bremen, die diese Spielart des Theaters meisterlich beherrschen. Die Speicherbühne lädt zum zweiten Mal zum „Improv“-Festival ein.

Das Publikum kann zwei Tage lang spartenübergreifende Theaterabende erleben, bei denen die Grenzen und Verbindungen zwischen Bewegung, Tanz, Licht, Video und Sound ausgetestet und erweitert werden. Zentral sei dabei der Ansatz der „Instant Composition“, der Aspekte der Komposition in die Improvisationen mit einbaut und so die spontane Begegnung mit den fundierten Erfahrungen und Techniken der Künstlerinnen und Künstler verbinde, heißt es in der Ankündigung. Die Einladung in die Speicherbühne haben Ingo Reulecke, Carlos Bustamante und Roberto Duarte aus Berlin, Trinidad Martìnez aus Hamburg sowie die Bremer Miriam Röder, Matthias Fruh, Dietmar Kirstein, Reinhart Hammerschmidt und Markus Markowski angenommen. Speicherbühnen-Soundkünstler Marc Pira und Live-Painter Uwe Kirsch tragen zum unvorhersehbaren Gesamtkunstwerk bei.

Die Tickets zum Preis von 15, ermäßigt zehn Euro, können unter der Nummer 380 09 46 reserviert werden.