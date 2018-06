Gefährlich! Für Radfahrer, Fußgänger und auch für Autofahrer ist die temporäre Verkehrsführung am Findorfftunnel völlig unübersichtlich. (Roland Scheitz)

Findorff-Bürgerweide. Wer aus Findorff in die Innenstadt fahren möchte oder umgekehrt, der muss sich an einen Ausnahmezustand gewöhnen. Zum Findorfftunnel wird der motorisierte Verkehr über den Umweg Plantage und Herbststraße geleitet. Der Bereich vor dem Tunnel ist damit zur viel befahrenen Ersatzkreuzung geworden. Das geht nicht anders, bis voraussichtlich im September dieses Jahres die 140 Meter Fahrbahn zwischen Plantage und Admiralstraße wieder freigegeben werden. Dann soll nach den Plänen von Hansewasser das letzte Kanalrohr verlegt, die Baugrube geschlossen und die Straße neu asphaltiert sein. Für diese vier Monate kann nur auf eine Extraportion Vorsicht, Rücksicht und regelkonformen Verhaltens aller Verkehrsteilnehmer gehofft werden. Doch bislang sieht es oft nicht danach aus.

„Es ist die Hölle, manchmal unfassbar, was hier abläuft“, berichtet Heike Böhm, die aus den Fenstern ihrer heilpädagogischen Praxis an der Ecke Plantage/Findorffstraße die Situation ständig im Blick hat. Sie muss gar nicht viel erklären, denn innerhalb weniger Minuten können sich Beobachter ein eigenes Bild machen, ohne sich einen Schritt von der Sraßenecke zu bewegen. Aus dem Findorfftunnel biegt ein Auto nach dem anderen fast ungebremst in die Plantage ein, während in umgekehrter Richtung die Fahrräder ebenso flott den Straßenübergang kreuzen. Es wird gehupt, geschimpft, und der nächste Linienbus ungeduldig überholt, weil er an der Haltestelle Plantage seine Fahrgäste ein- und aussteigen lässt. Dann begegnen sich zwei Busse der Linie 25 in der Kurve und kommen kaum aneinander vorbei, weil auf der rechten Straßenseite Pkw im Halteverbot bis in den Fahrbahnbereich ragen.

Nur eine Minderheit an Kraftfahrern hält vor dem Stoppschild am Straßenende tatsächlich an. Aus Richtung Admiralstraße drängelt sich plötzlich ein Auto an der Baustelle vorbei über den Gehweg Richtung Tunnel. Heike Böhm wundert sich schon gar nicht mehr: „Wie haben das in den vergangenen Tagen oft gesehen.“ Vor allem zu den Stoßzeiten des Berufsverkehrs erscheine die Situation extrem unkoordiniert, berichtet sie weiter. „Besonders gefährlich ist es für die vielen Kinder, die hier morgens und nachmittags auf ihrem Schulweg vorbeikommen.“

Zum Ortstermin an der Straßenecke, die mit der Baustelle zur zentralen Kreuzung geworden ist, hatte der Bremer Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) eingeladen. Den Rad-Lobbyisten geht es dort eigentlich um eine temporäre Verkehrsänderung, die mit der Kanalbaustelle gar nichts zu tun hat. „Seit November wird immer mal wieder der Radweg auf einer Seite des Tunnels gesperrt“, berichtet Clubmitglied Peter Wetjen. Die Fahrradfahrer sind durch Schilder angewiesen, sich in beiden Richtungen einen Radweg zu teilen.

Die Deutsche Bahn beantragt die Sperrungen, um Arbeiten innerhalb des Tunnels verrichten zu können. Laut einer Bahnsprecherin handelt es sich um Instandhaltungen der Brückenlager und der Brückenentwässerung, die bis Ende dieser Woche beendet sein sollen.

Der ADFC möchte dennoch ein Exempel statuieren, denn die einspurige Radführung sei „das Gefährlichste, was man machen kann“, kritisiert der stellvertretende Vorsitzende Tobias Wolf. Viel sicherer wäre es seiner Ansicht nach, die Fahrräder auf die Fahrbahn zu leiten und die Geschwindigkeit auf 20 Stundenkilometer zu reduzieren, erklärt der Findorffer. „Dann fahren die Autos eben kurz hinter den Fahrrädern her, ist doch ok.“ Die kleine ADFC-Delegation hat sich eine Aktion ausgedacht, die für mehr Aufmerksamkeit sorgen soll: Mit Kreidefarbe sprühen Tobias Wolf und Jannis Schöppe Piktogramme auf den Radweg vor der Plantage. So soll den Autofahrern signalisiert werden, dass sie mit Radverkehr aus beiden Richtungen zu rechnen haben.

Für Autos, die aus dem Tunnel kommen, seien die Fahrräder wegen der Absperrung vor der Baustelle tatsächlich erst sehr spät zu sehen, bestätigt Heiko Kaphengst, der die Aktion beobachtet hat: „Und manche, wie die Radkuriere, sind ja auch sehr schnell unterwegs.“ Wegen der vielen Baustellen sei das Durchkommen in Bremen „ein täglicher Kampf“ berichtet der Taxifahrer. Auch er stelle immer wieder fest, dass viele Verkehrsteilnehmer simpelste Verkehrsregeln einfach ignorieren. „Nicht nur die Autofahrer. Ich könne Ihnen viele Geschichten darüber erzählen, wie unmöglich sich viele Radfahrer verhalten.“

Selbst für Baustellenprofis wie Hansewasser sei in der Praxis kein Projekt wie das andere, erklärt Sprecher Oliver Ladeur. „Wir sind deshalb immer dankbar über Hinweise, wie und wo wir die Situation konkret entschärfen und verbessern können, damit alle Verkehrsteilnehmer sicher unterwegs sind.“ So sei mittlerweile der Bauzaun so versetzt worden, dass sich kein Auto mehr unerlaubterweise an der Baustelle entlang schlängeln könne.

Auch das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) habe den Bereich im Blick, betont Sprecher Martin Stellmann. In Abstimmung mit Verkehrsbehörde und Hansewasser werde die aktuell gegenseitige Radführung auffälliger beschildert. Außerdem würden Radfahrer, die aus dem Tunnel kommen, mit Schildern auf den notwendigen Fahrbahnwechsel hingewiesen, damit sie nicht einfach auf der linken Seite weiterfahren, wo der Rad- und Gehweg wegen des Bauzauns ohnehin schon verengt ist. Doch was nützen die eindeutigsten Beschilderungen, sagt Stellmann, wenn sich Verkehrsteilnehmer bewusst darüber hinwegsetzen.