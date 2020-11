Das erste Bild für den Reiseführer „Zu Fuß am Fluss“ malte Illustratorin Isa Fischer am Findorffer Torfkanal. (Isa Fischer)

An alle, die sich in Zeiten wie diesen manchmal anderswo hin wünschen: Ein neuer Reiseführer möchte dazu Lust machen, andere Wege zu gehen und neue Orte zu entdecken. Und, nein: Man muss dafür kein Ticket buchen und keinen Urlaub einreichen – jedenfalls, sofern man in Bremen zu Hause ist. Die Wanderfreunde Heinrich Lintze und Klaus Fritz Brandt haben 26 ganz unterschiedliche Routen zusammengestellt, die vom kurzen Spaziergang bis zur 16-Kilometer-Strecke mühelos auch in den Corona-Alltag eingebaut werden können. „Zu Fuß am Fluss“ ist ein schönes, dickes, echt bremisches Bilder-Geschichts- und Geschichtenbuch geworden. Und weil die beiden Autoren fanden, dass Fotos der besonderen Atmosphäre ihrer Destinationen nicht gerecht würden, haben sie Stadtzeichnerin Isa Fischer losgeschickt.

„Am Fluss“ ist im weitesten Sinne zu verstehen. Denn es geht durchaus nicht nur an und um die Weser, sondern vor allem um andere, weniger bekannte, versteckte und mitunter auch von den Zeitläuften verschüttete Bremer Flüsschen, Kanäle, Gräben und Seen. Es geht auch keineswegs nur um Naturerkundung und klassische Naherholung im Grünen. Lintze und Brandt – beide pensionierte Lehrer – haben ihren Wegbeschreibungen viel Lehrreiches und Wissenswertes aus der Bremer Historie und Stadtentwicklung beigefügt. So ist von ihnen zu erfahren, wann, warum und von wem die Bremer Wallgräben gebaut wurden, und dass vor Jahrhunderten Schiffe direkt am Bremer Marktplatz festmachen konnten. In der Altstadt gehen sie uralten Wasserstellen nach, an die heute nur noch alte Straßennamen erinnern. Und sie führen ihre Leserschaft auch hinaus in die Stadtteile, richten den interessierten Blick auf Sehenswertes zwischen Oslebshausen und Osterholz, zwischen Woltmershausen und Oberneuland. Sie wandern ins Blockland und in die Idylle der Schönebecker Aue, lenken die Aufmerksamkeit aber auch auf das Hafengebiet, auf Industriegebäude und den Wohnungsbau der Nachkriegszeit. Der großformatige Band mit seinen knapp 130 Seiten ist dabei zum Ein- und Nachlesen gedacht. Bei den Touren selbst reist man besser mit leichterem Gepäck. Zu diesem Zweck ist dem Buch eine Broschüre im Schulheftformat beigelegt, die detaillierte Anfahrts- und Wegbeschreibungen enthält.

Isa Fischer war ein halbes Jahr lang unterwegs, um Motive zu finden. (Roland Scheitz)

Im Auftrag der beiden Autoren war Isa Fischer ein halbes Jahr lang unterwegs, um Motive zu finden und zu zeichnen, die den Charakter der Orte und Wege auf den ersten Blick einfangen. Das erste Bild entstand im April vor ihrer Haustür: Es war die Szenerie am Torfkanal, ins beste Licht gerückt durch einen sonnigen Frühlingstag. Ganz in ihrem Element war die Künstlerin aber auch, wenn vor ihr das Aalto-Hochhaus, die Fassfabrik Krogemann oder die Silhouette von Tenever standen. Unbeobachtet blieb sie dabei fast nie, erzählt sie, und ganz oft entstanden aus wohlwollenden Kommentaren freundliche Konversationen. „Ich glaube, das liegt daran, dass meine Bilder unmittelbar zugänglich sind“, vermutet die Illustratorin und Grafikdesignerin. Als besonders offen und interessiert seien ihr die Menschen in Tenever in Erinnerung geblieben: „Fast alle hielten an, fragten, was ich mache und freuten sich, als sie das Bild ihrer Häuser sahen“. Eine Gruppe an Huchtinger Jungs auf Crossbikes genügte ein einziges Wort, auf das sich die Künstlerin wirklich etwas einbilden kann. Sie riefen nur: „Krass!“

Isa Fischer ist in Bremen geboren und hat hier fast ihr ganzes Leben verbracht, absolvierte ihr Grafikdesign-Studium an der Bremer Hochschule für Künste, und arbeitet freiberuflich als selbstständige Gestalterin. Stadtweite Aufmerksamkeit erhielt sie für ihre Ausstellung „Hausgezeichnet – 100 Bremer Häuser“, aus der 2014 der gleichnamige Bildband entstand. Es folgten viele weitere Ausstellungen in Bremen und anderswo, mittlerweile fünf Buchveröffentlichungen, Spiele und Postkartenserien mit Bremer Motiven, sowie Hunderte an Aufträgen, private Wohn- oder Elternhäuser, Denkmäler, Firmengebäude oder andere persönliche Lieblingsorte zu zeichnen. Für Lintze und Fischer war es nicht die erste Zusammenarbeit: Gemeinsam hat das Duo bereits das Buch „Tierisch Bremisch“ veröffentlicht.

Einmal, als sie ihr Freiluftatelier im Schnoor aufgeschlagen hatte, habe sie eine Passantin nicht an der charakteristischen blonden Lockenmähne erkannt, sondern an ihrem unverwechselbaren Malstil, erzählt die Künstlerin. Und am Leibnizplatz fiel sie einer zufällig vorbeispazierenden NDR-Journalistin auf, die aus dem Stand einen Drehtermin vorschlug. Der vierminütige Beitrag wurde am 7. November im Rahmen der „Nordtour“-Reihe ausgestrahlt, und hatte nachhaltige Folgen, erzählt Fischer: „Die Sendung war kaum zu Ende, als das Telefon zu klingeln begann.“ Bestellungen trafen unter anderem aus Hamburg, Duisburg, Düsseldorf und Berlin ein, und nun weiß die Künstlerin, dass sogar in Österreich das norddeutsche Regionalprogramm aufmerksam verfolgt wird. Was die Anrufer gemeinsam hatten: Fast immer handelte es sich um ausgewanderte Bremerinnen und Bremer, in denen der kleine Film großes Heimweh nach ihrer Heimatstadt geweckt hatte. Sie werden uns bestimmt darum beneiden, dass wir gerade zu Hause sind.

Weitere Informationen

Heinrich Lintze/Klaus Fritz Brandt, „Zu Fuß am Fluss. Entdeckungen an Bremer Wasserwegen“, mit 82 Zeichnungen von Isa Fischer und beigelegter Karten-Broschüre, Bremen, Duplio Verlag 2020, 29 Euro. Erhältlich im Buchhandel oder per Direktbestellung (auf Wunsch mit stadtweitem Lieferservice) über die Website www.hausgezeichnet.info. Dort finden sich auch nähere Informationen über die Künstlerin und ihre Arbeit, sowie die Kontaktdaten für Anfragen.